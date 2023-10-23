Как подростку ухаживать за своей кожей

Подростковые угри, вызванные всплеском гормонов, характеризующиеся болезненными кистозными прыщами, белыми угрями и Т-образной зоной с чёрными точками, являются распространённой проблемой ухода за кожей в возрасте от 12 до 24 лет.

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Добавьте к этому напряжённую учёбу в школе, колледже или ВУЗе, недостаток сна, перекусы на скорую руку и неустойчивый график – и всё это может только усугубляться. Что делать?

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Мы поговорили с Ириной Галко, ведущим косметологом MIXIT.

Начнём с главного: подросток, если говорить об уходе за кожей, — это какой возраст? Когда можно начинать делать такой уход?Ни один дерматолог или косметолог не назовёт точный возраст, когда можно начинать осознанно и системно ухаживать за кожей. Это необходимо делать по потребности, в зависимости от индивидуальных особенностей развития подростка, от его гормональной системы.К примеру, у подростков часто наблюдается повышенное выделение себума. Как только это начинает беспокоить и доставлять дискомфорт, есть смысл вводить продукты, направленные на себорегуляцию в составе с ниацинамидом. Но делать это необходимо максимально осторожно, соблюдая пропорции и частоту, указанные на баночке.

В чём особенность «строения» подростковой кожи?Особенность в том, что у подростка ещё не сформирован определённый тип кожи. Не установлена работа сальных желёз из-за меняющегося гормонального фона.Как подбирать уход: трёхступенчатый уход (очищающий гель/пенка, тоник, крем) для нормальной кожи + продукты по состоянию кожи для ярко выраженной проблемы.При шелушениях – добавлять увлажняющие компоненты, сыворотку с гиалуроновой кислотой или крем с мочевиной.Для реакционной кожи можно добавить защитные сосудоукрепляющие средства.При акне – сыворотки с ниацинамидом. Кислоты лучше не применять без назначения специалиста.

В каких случаях нужен домашний уход, а когда стоит обращаться к дерматологу?К дерматологу необходимо обратиться в случае, если высыпания не единичные и их численность заметно растёт, не поддаваясь лечению в домашних условиях. Консультация в любом случае не будет лишней, ведь только врач сможет подобрать по-настоящему верную систему ухода под индивидуальный случай.Могут ли проблемы с кожей передаваться по наследству? Если у родителей были или есть проблемы с кожей, следует ли в таких случаях ребёнку раньше начать ухаживать за кожей, сдавать какие-то анализы и посещать дерматолога?Проблемы с кожей действительно могут передаваться по наследству. Однако не существует 100% зависимости. Посетить дерматолога имеет смысл в любом случае для определения типа кожи и подбора грамотной системы ухода. Анализы назначит врач, сдавать что-либо заранее не имеет никакого смысла. Тем более, что скорее всего дерматолог перенаправит пациента к ряду других специалистов таких как эндокринолог, гастроэнтеролог и гинеколог для дообследования.У подростка на носу важное мероприятие, а тут на лице появился прыщик – как «загримировать» его? Как подростку убрать или спрятать несовершенства на лице в день важного для него мероприятия?Будем откровенны, в любом возрасте спрятать любые несовершенства на коже поможет только косметика. Если это разовый случай, родителям не стоит беспокоиться за негативное влияние тональных средств, тем более, что современная декоративная косметика нередко содержит в составе ухаживающие компоненты и даже защищает поры от внешних загрязнений окружающей среды. Не стоит бояться, как огня, тонального крема или консилера, ведь только эта пара сможет скрыть воспаления и тёмные круги. Просто уделите больше внимания составу.

У многих подростков также «высыпает» и на теле – что делать?При лечении прыщей на теле используются те же методы, что и при лечении прыщей на лице. Можно точечно применять средства в составе с антисептическими и подсушивающими компонентами. Существуют специальные гели для душа, в качестве дополнения к ним можно использовать себорегулирующие сыворотки, например, с ниацинамидом и цинком. Это поможет нормализовать сальную секрецию, очистить поры и успокоит кожу.

Немаловажно соблюдать и базовые правила гигиены, следить за сменой постельного белья, полотенец и проводить дезинфекцию спортивного инвентаря – в особенности всех ковриков.

Есть ли зависимость о того, что ест подросток, с тем, что у него «высыпало» на лице? Можно ли понять, что есть последствие буйства гормонов, а что – съеденных чипсов и тонны сладкого?Да, зависимость есть, но в последнее время её слишком возвели в культ, что тоже не является правильным. У подростка может наблюдаться пищевая аллергия, которая провоцирует воспаления, что является нормальной реакцией на аллерген. В таком случае продукт нужно просто исключить из рациона. Но в некоторых случаях проблема гораздо серьёзнее и связана с изменениями в микрофлоре кишечника. При ощущении любых признаков дискомфорта ЖКТ, есть смысл обратиться к гастроэнтерологу. Нередко проблемы в этой сфере проявляются в высыпаниях на лице.Одна съеденная пачка чипсов с меньшей долей вероятности моментально навредит коже лица, однако систематичное неправильное питание вполне сможет стать причиной высыпаний и прочих проблем.Понять, что именно спровоцировало высыпания, нельзя. Любые догадки, признаки, шпаргалки и «карты прыщей», которые представлены в интернете – это лишь попытки хоть как-то систематизировать запутанные и недостаточные знания.