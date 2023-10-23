Как с помощью правильной секции вырастить из ребенка лидера, а не жертву

Любой родитель хочет, чтобы его чадо было самым-самым. Мамам и папам свойственно в мечтах видеть своего ребенка чемпионом. Но как выбрать ту секцию, где победы будут в радость? Отвечает психолог Павел Тарунтаев в телеграм-канале «Бережная психология».

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Эксперт предлагает для начала определиться с понятием лидерства и напоминает, что лидер — это не тот, кто громче всех кричит и расталкивает слабаков, а тот, кто может собрать вокруг себя людей и организовать их.

«Командный спорт действительно может помочь сформировать командный дух, но, на мой взгляд, спорт в этом возрасте еще не так сильно влияет на коммуникативные навыки, — объясняет психолог. — Все-таки коммуникация — это вопрос коллектива, вопрос детского сада, потому что спортом дети занимаются объективно меньше. Да и на занятиях больше времени тратят на освоение технических навыков, движений и правил».

«Выбор спорта должен прежде всего исходить из интересов самого ребенка. Если вы видите лидерские качества, то лучше, конечно, отдавать его в командный вид спорта. Если вы видите индивидуалиста, то это может быть любой одиночный спорт».