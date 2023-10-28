Как порядок рождения влияет на характер детей

Вы когда-нибудь задумывались, почему в одной семье старший, средний и младший ребенок всегда такие разные? Оказывается, этому есть научное объяснение.

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Все о о том, как порядок рождения детей влияет на их характер и взрослую жизнь, — в материале "Рамблер".

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По данным исследования, проведенного Университетом штата Иллинойс, старшие братья и сестры, как правило, более "экстравертны, покладисты и добросовестны". Исследование также показало, что дети, родившиеся первыми, имеют более высокий IQ, чем дети, родившиеся позже, хотя эта разница составляет всего один пункт или около того. На самом деле, по мнению авторов исследования, различия в интеллектуальном развитии между первенцами и детьми, родившимися позже, "настолько малы, что не имеют практического значения для жизни людей".

Другое исследование, проведенное Университетом Эссекса, пришло к аналогичному выводу о склонности старшего ребенка к более высокому IQ, отметив, что первенцы, особенно женского пола, статистически чаще оказываются самыми амбициозными и высококвалифицированными в своей семье, поскольку они, как правило, имеют более высокие устремления.

По результатам опроса, проведенного в 2007 г. среди 1582 руководителей компаний, 43% респондентов заявили, что они являются первенцами. Еще одно исследование, менее масштабное, подтвердило эти данные, отметив, что вероятность того, что первенцы станут основателями компаний, на 55% выше, чем у вторых и последующих детей.

Однако первенцы чаще демонстрируют то, что психологи называют перфекционистской самопрезентацией — стремление представить себя идеальным и скрыть свои недостатки.

В исследовании компании YouGov отмечается, что, поскольку старших братьев и сестер часто оставляют за главных или просят присматривать за младшими, они "чаще чувствуют себя более организованными и умеют расставлять приоритеты в собственной жизни".

В книге "Тайная сила средних детей" психолог Кэтрин Салмон и журналист Катрин Шуманн пишут о том, что средние дети часто считаются обделенными вниманием. Рассказывая о своем исследовании в журнале Psychology Today, Шуманн отметила: "Несмотря на то, что средние дети игнорируются как родителями, так и исследователями, в долгосрочной перспективе они от этого только выигрывают. Они становятся более независимыми, мыслят нестандартно, не испытывают давления со стороны окружающих и являются более эмпатичными. Это делает их прекрасными сотрудниками, командными игроками и партнерами".

Она добавила, что в силу своего положения в семье средние дети более терпеливы, а также являются "ловкими и умелыми манипуляторами".

Исследователи из университетов Рединга и Бирмингема заключили, что младший ребенок в семье более склонен рисковать в деловой сфере и с большей вероятностью станет предпринимателем.