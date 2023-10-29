Самые странные имена детей знаменитостей
Если вы думаете, как необычно назвать ребенка, не волнуйтесь. У знаменитостей есть много идей на эту тему.
"Рамблер" подобрал топ самых необычных имен детей знаменитостей — от Симбы до Техно Механикуса.
Дети Илона Маска и певицы Граймз
У пары, несмотря на то, что они расстались еще в 2021 году, продолжают рождаться дети. В этом году стало известно, что Граймз родила мальчика, которого назвали Техно Механикус. Другие дети пары — сын X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв) и дочь Экза Дарк Сайдерил (кратко — Y).
Дочь Умы Турман
Ума Турман и ее ныне уже бывший муж Арпад Бюссон родили дочь, которую назвали Розалинда Аруша Аркадина Алталуне Флоренс Турман-Бюссон. К счастью, кратко ее зовут Луна.
Дети Нюши
Не только голливудские звезды увлекаются необычными именами. Свою дочь Нюша назвала Симбой в честь львенка из мультфильма "Король Лев". А младшему сыну дали имя Саффрон. Нюша и ее муж Игорь Сивов утверждают, что история имени сына довольно мистическая.
Дети Джейми Оливера
У британского повара Джейми Оливера многодетная семья — дочери Поппи Хани Рози ("Мак Медовая Розочка"), Дейзи Бу Памела ("Маргаритка Бу Памела"), Петал Блоссом Рейнбоу ("Лепесток Цветок Радуга") и сыновья Бадди Бэар Морис ("Дружок Медведь Морис") и Ривер Рокет ("Речная Ракета").
Дочери Ольги Шелест
«Вот я — обладательница обыкновенного или, так скажем, популярного имени. В детском саду у нас было шесть Оль, в школе — четыре Оли, в институте — три. Поэтому меня всегда называли по фамилии», — говорила Шелест. Вот и решила назвать своих двух дочерей необычными именами — Муза и Айрис, чтобы их никогда не называли по фамилии.
Дочери Владимира Кристовского
Всего у солиста группы Uma2rman шесть детей: пять дочерей и один сын. Если мальчика зовут просто Федор, то над именами дочерей Кристовский действительно постарался — девочек назвали Ясмин, Тея, Мия, Станислава и Ума. Ума — конечно, в честь актрисы и группы отца. А Ясмин — в честь модели Ясмин Ле Бон.