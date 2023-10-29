Самые странные имена детей знаменитостей

Если вы думаете, как необычно назвать ребенка, не волнуйтесь. У знаменитостей есть много идей на эту тему.

"Рамблер" подобрал топ самых необычных имен детей знаменитостей — от Симбы до Техно Механикуса.

Дети Илона Маска и певицы Граймз

У пары, несмотря на то, что они расстались еще в 2021 году, продолжают рождаться дети. В этом году стало известно, что Граймз родила мальчика, которого назвали Техно Механикус. Другие дети пары — сын X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв) и дочь Экза Дарк Сайдерил (кратко — Y).

Дочь Умы Турман

Ума Турман и ее ныне уже бывший муж Арпад Бюссон родили дочь, которую назвали Розалинда Аруша Аркадина Алталуне Флоренс Турман-Бюссон. К счастью, кратко ее зовут Луна.

Дети Нюши

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Не только голливудские звезды увлекаются необычными именами. Свою дочь Нюша назвала Симбой в честь львенка из мультфильма "Король Лев". А младшему сыну дали имя Саффрон. Нюша и ее муж Игорь Сивов утверждают, что история имени сына довольно мистическая.

Дети Джейми Оливера

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У британского повара Джейми Оливера многодетная семья — дочери Поппи Хани Рози ("Мак Медовая Розочка"), Дейзи Бу Памела ("Маргаритка Бу Памела"), Петал Блоссом Рейнбоу ("Лепесток Цветок Радуга") и сыновья Бадди Бэар Морис ("Дружок Медведь Морис") и Ривер Рокет ("Речная Ракета").

Дочери Ольги Шелест

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«Вот я — обладательница обыкновенного или, так скажем, популярного имени. В детском саду у нас было шесть Оль, в школе — четыре Оли, в институте — три. Поэтому меня всегда называли по фамилии», — говорила Шелест. Вот и решила назвать своих двух дочерей необычными именами — Муза и Айрис, чтобы их никогда не называли по фамилии.

Дочери Владимира Кристовского

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