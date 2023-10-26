Как заподозрить у подростка расстройство психики

На форуме «Здравоохранение Сибири – 2023» состоялся симпозиум по актуальным вопросам сохранения психического здоровья. Несколько докладов были посвящены расстройствам психики у детей и подростков.

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Алла Зинина, к.м.н., главный внештатный специалист-психиатр по Сибирскому федеральному округу, главный врач ГБУЗ ККПБ, рассказала, какие изменения в поведении ребёнка могут служить сигналами нарушений психики.

Тревожный сигнал, когда ребёнок, который проявлял заинтересованность, имел увлечения – вдруг их потерял. Если подросток начал удалять себя из социальных сетей – это повод для незамедлительного реагирования. Внимательнее следует относиться к соматическому состоянию детей: не списывать всё на астению, усталость, экзамены, а помнить, что за физическими патологиями могут скрываться тревожно-депрессивные и другие расстройства психики.

«Изменения соматического состояния, изменения увлечений ребёнка, изменение в его связях, закрытость – вещи, которые важны», – резюмировала психиатр.

Она обратилась к родителям с советом слышать своих детей, быть рядом с ними, не прессинговать, как порой это делают в школе.