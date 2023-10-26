Почему растет заболеваемость корью в Казахстане?

В Казахстане заболеваемость корью за неделю выросла на 30%. Зафиксировано уже 10 тысяч случаев заражения. Что послужило причиной такого роста, чем он грозит и как его остановить, телеканал «МИР 24» спросил директора Департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Минздрава республики Казахстан Каната Текебаева.

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По данным специалистов, лидеры по числу заболевших – Алматы и Шымкент, а также Алматинская и Жамбылская области. Чем это объясняется, почему корь особенно активна именно здесь?

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- В лидерах большие города – Алматы, Астана, Шымкент, Жамбылская и Алматинская области. Активность вируса кори зависит от нескольких причин. Это малая иммунная прослойка населения, скученность людей, тесные контакты и так далее. Можно объяснить роль этих причин в городах-мегаполисах. Но основная причина – низкая привитость тех групп, которые должны были привиться.

Не раз говорилось, что корь – чемпион по заразности среди инфекций. Насколько мощными контагиозными способностями она обладает?

- Корь – одна из самых заразных болезней в мире, индекс ее контагиозности достигает 90-95%. Если среди людей появился один больной, то очень высокая вероятность того, что девять из десяти человек заболеют.

Вирус кори сам по себе не стойкий во внешней среде, но имеет высокую летучесть. Он может передаваться даже через вентиляционные ходы, с этажа на этаж по квартирам. Он может быть устойчивым во внешней среде до двух часов, если это не улица, где ветер, низкие температуры или солнце, – вирус боится ультрафиолета. При комнатных условиях он может сохраняться до двух часов. Передается воздушно-капельным путем. Люди из окружения заболевшего человека, не имеющие вакцинации или приобретенного иммунитета после болезни, подвержены заболеванию в очень высоком проценте случаев, особенно при близких, семейных контактах.

80% заразившихся – дети до 14 лет. По данным специалистов, две трети из них не были привиты. Как думаете, что им помешало пройти плановую вакцинацию?

- Причины бывают разные, много отказов. Вакцинация против кори проводится в год и ревакцинация – в 6 лет, перед поступлением в школу, в организованный коллектив. Многие родители отказываются, потому что имеют личные убеждения, что вакцина даже вредна или не помогает, есть и религиозные причины. Также существуют медицинские отводы у детей, имеющих хронические заболевания. Заболевшие отмечаются среди детей до года, которые не достигли прививочного возраста. Многие дети не получили прививку в пандемический период, на фоне ограничений выхода на улицу.

Чем рискуют родители, отказывая ребенку в прививке от кори?

- Корь – очень высококонтагиозное острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода. Сама по себе корь также ослабляет иммунную систему человека. Большинство летальных исходов происходят за счет осложнения, связанного с этим заболеванием, – это могут быть острые пневмонии, энцефалиты, приводящие к отеку голоного мозга, слепота и тугоухость. Оказывается воздействие на нервную, сердечно-сосудистую систему. Очень опасно для плода заражение матери во время беременности. Если женщина находится в третьем триместре беременности, то заболевание может привести к рождению недоношенных и детей с отклонениями.

Правда ли, что у педиатров корь считается главным убийцей детей до пяти лет?

- Существует представление, что дети до пяти лет более тяжело переносят корь. Но и взрослые переносят это заболевание нелегко. Все зависит от иммунной системы и ответа организма. Если у человека есть хронические заболевания, инфекции, будь то взрослый или ребенок, он перенесет болезнь тяжелее, и вероятность летального исхода будет выше. Но, по статистике, более чем в 80% случаев болеют дети, и осложнения тоже чаще бывают у детей. Все зависит от конкретного организма.

Противники вакцинации, как правило, выдвигают железный аргумент, что прививка не может гарантировать 100% защиты от инфекции. В чем они ошибаются?

- Очень много вбрасывается в соцсети информации, которую многие люди не могут фильтровать. Есть много противников вакцинации, антиваксерные движения очень развиты во всем мире, – не только в Казахстане, есть они и в России, и в Европе, и в Америке. Были случаи, что даже в авторитетных журналах выходили статьи о том, что прививка против кори якобы вызывает осложнения.