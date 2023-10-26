Как стать понятным для собственного ребенка

Основательница частной школы «Макарун» и мама троих детей Лола Шурыгина рассказала, как сделать общение с детьми понятным и доверительным.
Дети и родители говорят на разных языках, просто потому, что папы и мамы не умеют находить подход к своим детям, понимать их восприятие мира. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда ребенку, вроде бы все объяснили, а он, оказывается, ничего не понял. Просто потому, что дети понимают лишь ту часть монологов старших, которая им доступна. Представьте, что вы знаете лишь несколько фраз на китайском языке, и попадаете в Пекин. Понятно, что большая часть того, что вам будут говорить, останется за пределами вашего понимания. То же самое происходит и с ребенком. Кроме этого, ребенка сбивает с толку еще то, что взрослый говорит быстро, много и выдает длинную последовательность инструкций и советов. А еще, взрослые не фиксирует важные детали разговора в детской памяти. И не делает пауз. Например, произносят скороговоркой: “Иди оденься, почисти зубы, вымой руки, сложи свои вещи по местам и приходи ужинать.” Скорее всего, ребенок сделает только часть или что-то одно, а по дороге отвлечется на узор обоев или на что-то другое.
Дело совсем не в том, что дети могут не знать каких-то слов, а в том, что они не успевают переварить, то есть осмыслить, информацию.
Тут-то и начинаются упреки родителей: “Ну я же тебе уже объясняла!”, “Сколько можно тебе напоминать!”.
И у нас появляется раздраженная мама, с другой — ее ребенок, который чувствует себя “каким-то не таким”, “не соответствующим”. Ребенок чувствует себя неполноценным, переживает из-за того, что, как ему кажется, портятся отношения с родителями. Как следствие, появляется неуверенность в себе, проблемы с самоопределением или в отношениях со сверстниками. Цепочка разворачивается медленно, незаметно, нередко годами.
Так что же следует учитывать при общении с ребенком, чтобы сохранять доверие, эмоциональный контакт и теплую привязанность.
- Чем младше ребенок, тем важнее увеличивать время общения на любые темы. Разговор с пятилетним малышом должен занимать раза в полтора больше времени, чем с семилетним. Делайте паузы, спрашивайте, понятно ли ребенку то, что сейчас прозвучало, задавайте вопросы таким образом, чтобы услышать, как именно вас понял ребенок.
- Отслеживайте развитие словарного запаса ребенка. Уточняйте, знает ли он те или иные слова, если они редко звучат в обиходе. После этого, еще раз повторите слово или фразу.
- Помните, дети не бывают забывчивыми. Просто объем человеческой памяти увеличивается постепенно — с возрастом, количеством прочитанных книг и разнообразием контекста, в котором он живет. Поэтому нужно регулярно “напоминать”.
- Дети отвлекаются, потому что любознательны. Они искренне интересуются, почему у проехавшего за окном грузовиком громкий звук или солнечным зайчиком на стене. Если ребенок не отвлекается, его стоит показать специалистам.
- Дети не умеют мыслить абстрактно на уровне взрослого человека. Для них необходимо расшифровывать такие понятия как “любовь”, “зависть”, “дружба”, “доброта”. Малыш не способен понять истинный смысл фразы: “Надо быть добрым к людям”. А младший школьник воспринимает это совершенно по-своему. Поэтому объясните , что, к примеру, “быть воспитанным” — это здороваться, благодарить, вытирать губы салфеткой, а не рукавом.
- Отсутствие способности запоминать длинные инструкция. Допустим, просьба “оденься, пожалуйста” может озадачить ребенка, и он придет к вам не в зимнем пальто, как ожидалось, а только в носках. Оделся же ведь. Надо быть более : “Надень, пожалуйста, футболку, брюки и носки”. И задания давайте по списку, с учетом, что ребенок не запомнит те несколько дел , которые взрослые, по привычке, проговаривают скороговоркой, предполагая, что он пойдет и сделает. Не пойдет и не сделает — просто не сможет.
- Ребенка нельзя оставлять наедине с обидами, злостью, сложными эмоциями. Так формируется недоверие и страх потери родителей. Каким бы сложным не был диалог, реакция ребенка — это индикатор его состояния. А состояние надо вербализировать. Спросите: “ты злишься? обижаешься? Расстроен?”. Пусть малыш выговориться и почувствует себя услышанным, так он будет знать, что доверие, а не наказание болью — ваша общая мера здоровых отношений.
И не забывайте, что вам необходимо делать все вместе, и лишь затем, под наблюдением, давать возможность становиться самостоятельным.