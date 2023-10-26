Как стать понятным для собственного ребенка

Дети и родители говорят на разных языках, просто потому, что папы и мамы не умеют находить подход к своим детям, понимать их восприятие мира. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда ребенку, вроде бы все объяснили, а он, оказывается, ничего не понял. Просто потому, что дети понимают лишь ту часть монологов старших, которая им доступна. Представьте, что вы знаете лишь несколько фраз на китайском языке, и попадаете в Пекин. Понятно, что большая часть того, что вам будут говорить, останется за пределами вашего понимания. То же самое происходит и с ребенком. Кроме этого, ребенка сбивает с толку еще то, что взрослый говорит быстро, много и выдает длинную последовательность инструкций и советов. А еще, взрослые не фиксирует важные детали разговора в детской памяти. И не делает пауз. Например, произносят скороговоркой: “Иди оденься, почисти зубы, вымой руки, сложи свои вещи по местам и приходи ужинать.” Скорее всего, ребенок сделает только часть или что-то одно, а по дороге отвлечется на узор обоев или на что-то другое.