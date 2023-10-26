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Лола Шурыгина: Как стать понятным для собственного ребенка

Основательница частной школы «Макарун» и мама троих детей Лола Шурыгина рассказала, как сделать общение с детьми понятным и доверительным.

Как стать понятным для собственного ребенка
© News.ru

Дети и родители говорят на разных языках, просто потому, что папы и мамы не умеют находить подход к своим детям, понимать их восприятие мира. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда ребенку, вроде бы все объяснили, а он, оказывается, ничего не понял. Просто потому, что дети понимают лишь ту часть монологов старших, которая им доступна. Представьте, что вы знаете лишь несколько фраз на китайском языке, и попадаете в Пекин. Понятно, что большая часть того, что вам будут говорить, останется за пределами вашего понимания. То же самое происходит и с ребенком. Кроме этого, ребенка сбивает с толку еще то, что взрослый говорит быстро, много и выдает длинную последовательность инструкций и советов. А еще, взрослые не фиксирует важные детали разговора в детской памяти. И не делает пауз. Например, произносят скороговоркой: “Иди оденься, почисти зубы, вымой руки, сложи свои вещи по местам и приходи ужинать.” Скорее всего, ребенок сделает только часть или что-то одно, а по дороге отвлечется на узор обоев или на что-то другое.

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Дело совсем не в том, что дети могут не знать каких-то слов, а в том, что они не успевают переварить, то есть осмыслить, информацию.

Тут-то и начинаются упреки родителей: “Ну я же тебе уже объясняла!”, “Сколько можно тебе напоминать!”.

И у нас появляется раздраженная мама, с другой — ее ребенок, который чувствует себя “каким-то не таким”, “не соответствующим”. Ребенок чувствует себя неполноценным, переживает из-за того, что, как ему кажется, портятся отношения с родителями. Как следствие, появляется неуверенность в себе, проблемы с самоопределением или в отношениях со сверстниками. Цепочка разворачивается медленно, незаметно, нередко годами.

Так что же следует учитывать при общении с ребенком, чтобы сохранять доверие, эмоциональный контакт и теплую привязанность.

  1. Чем младше ребенок, тем важнее увеличивать время общения на любые темы. Разговор с пятилетним малышом должен занимать раза в полтора больше времени, чем с семилетним. Делайте паузы, спрашивайте, понятно ли ребенку то, что сейчас прозвучало, задавайте вопросы таким образом, чтобы услышать, как именно вас понял ребенок.
  2. Отслеживайте развитие словарного запаса ребенка. Уточняйте, знает ли он те или иные слова, если они редко звучат в обиходе. После этого, еще раз повторите слово или фразу.
  3. Помните, дети не бывают забывчивыми. Просто объем человеческой памяти увеличивается постепенно — с возрастом, количеством прочитанных книг и разнообразием контекста, в котором он живет. Поэтому нужно регулярно “напоминать”.
  4. Дети отвлекаются, потому что любознательны. Они искренне интересуются, почему у проехавшего за окном грузовиком громкий звук или солнечным зайчиком на стене. Если ребенок не отвлекается, его стоит показать специалистам.
  5. Дети не умеют мыслить абстрактно на уровне взрослого человека. Для них необходимо расшифровывать такие понятия как “любовь”, “зависть”, “дружба”, “доброта”. Малыш не способен понять истинный смысл фразы: “Надо быть добрым к людям”. А младший школьник воспринимает это совершенно по-своему. Поэтому объясните , что, к примеру, “быть воспитанным” — это здороваться, благодарить, вытирать губы салфеткой, а не рукавом.
  6. Отсутствие способности запоминать длинные инструкция. Допустим, просьба “оденься, пожалуйста” может озадачить ребенка, и он придет к вам не в зимнем пальто, как ожидалось, а только в носках. Оделся же ведь. Надо быть более : “Надень, пожалуйста, футболку, брюки и носки”. И задания давайте по списку, с учетом, что ребенок не запомнит те несколько дел , которые взрослые, по привычке, проговаривают скороговоркой, предполагая, что он пойдет и сделает. Не пойдет и не сделает — просто не сможет.
  7. Ребенка нельзя оставлять наедине с обидами, злостью, сложными эмоциями. Так формируется недоверие и страх потери родителей. Каким бы сложным не был диалог, реакция ребенка — это индикатор его состояния. А состояние надо вербализировать. Спросите: “ты злишься? обижаешься? Расстроен?”. Пусть малыш выговориться и почувствует себя услышанным, так он будет знать, что доверие, а не наказание болью — ваша общая мера здоровых отношений.

И не забывайте, что вам необходимо делать все вместе, и лишь затем, под наблюдением, давать возможность становиться самостоятельным.