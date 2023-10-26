Почему ребенок врет?

С тем, что ребенок говорит неправду, приходится сталкиваться каждому родителю. Почему это происходит, и как нужно принимать меры, разберемся с детским психологом Марией Серебряковой. Причин для вранья существует очень много, и все они разные. Крайне важно выстроить доверие и эмоциональную близость между нами родителями и ребёнком. Часто ребёнок боится сказать честно о своих желаниях, потребностях, мечтах. Боится признаться, что хочет карманные деньги потратить на чипсы и колу, или играть в телефон, не столько, сколько договорились, а совсем в другом количестве.

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Если есть наказание в отношениях между родителем и ребёнком и страх, что будет критика и осуждение, то вранья будет гораздо больше, чтобы избежать этих неприятных и горестных последствий.

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Если ребёнком движет страх (страх потери вашей любви, если он признается, страх отвержения, наказания), то придётся какое-то время лечить отношения, восстанавливать доверие, стимулировать говорить правду и договориться, что не будете ругать за это. Потому что соврать легче, чем сказать правду! И взрослые могут донести это до ребёнка и уважать его честность, подкрепляя её.

Например, однажды Мария Серебрякова обнаружила у своей дочки (которой было на тот момент 5 лет) красивый искусственный цветок в игрушках. На вопрос — откуда он появился, девочка долго придумывала варианты, и стало понятно, что она обманывает. Потом она все-таки призналась, что украла его в магазине, потому что думала, что его ей не купят. Мама нашла в себе мудрость не ругать, а похвалила, что она сказала правду. Они пошли в магазин и заплатили за этот цветок и договорились, что дочка будет говорить в следующий раз о своих желаниях, и они всегда придумают, каким образом их удовлетворить.

Чтобы закрепить у ребёнка желание быть честным, можно прямо проиграть это с ним. Изобразить, как это будет в следующий раз, или как это можно было бы сказать в случившейся ситуации без вранья.

Что делать, если ребёнок обманул в чем-то, например, сказал, что сделал уроки, а сам бездельничал и не сделал? Когда враньё вскрывается, то нужно садится и разговаривать примерно в таком ключе.

описать чувства ребёнка;

причинно-следственные связи вранья;

спросить, как он думает, как можно было сказать, поступить по-другому?

предложить вариант, предложение, как по-другому можно было сказать;

проиграть новый паттерн, таким образом, закрепляя его;

хвалить, радоваться, обниматься, закрепляя этот новый будущий результат.

Рассмотрим примерный сценарий разговора:

«Ты сказал, что сделал уроки, но на самом деле даже не садился, думаю потому, что конец года, все достало. Или математика итак у тебя плохо идёт и совсем не хотелось сталкиваться с ощущением, что у тебя большие пробелы, и ты ничего не понимаешь. Или просто решил не делать, так как тебя спрашивали в прошлый раз, а в этот ты подумал, может и не спросят. (Здесь ребёнок может предложить свой вариант, свои причины или лучше поймёт себя, и то, что вы его понимаете и не осуждаете, хоть он вас и обманул). Как ты думаешь, как в следующий раз можно было поступить, чтобы не обманывать меня?»

Допустим, ребёнок скажет, «если бы я сказал правду, ты бы орала». Тут нужно принять тот факт, что реакции взрослых сильно влияют на враньё ребёнка, и это очень неприятно, когда на него орут и он чувствует себя ужасно плохим. Понять, принять и подумать, как это можно тоже скорректировать.

Можно сказать:

«Да, когда я расстраиваюсь, я могу кричать от того, что спать пора, а уроки не сделаны, а завтра тебе может за это влететь, а я этого не хочу!»

«Давай в следующий раз ты скажешь так: хочешь я тебе признаюсь честно, я не хочу ужасно делать уроки, мне даже хочется соврать тебе об этом, но я не буду. Тогда я скажу, что давай посмотрим, что можно с этим сделать. Я поблагодарю тебя за правду и скажу, давай я помогу тебе, или придумаем, что будет хорошего, если ты все-таки договоришься с собой и сделаешь хотя бы большую часть. Какая награда ждёт тебя, если ты сможешь! Например, я пойду печь пирог, и он будет тебя ждать через час, мы будем болтать и пить чай».

Можно порепетировать: ребёнок говорит честно, а взрослые реагируют без ора, оба по-новому договариваются и бьют по рукам. Таким образом, формируется новые нейронные дорожки в мозгу, и новый опыт становится другой привычкой, уже не вранья, а честности.

Если ребёнок симулирует болезнь, это часто про тот же процесс, описанный выше, когда ребёнку сложно признаться что устал, или не хочет в садик, в школу, или не верит, если он будет здоров и счастлив, что он получит столько же внимания, сколько и при болезни.

Частый вопрос у родителей, что делать, если ребёнок рассказывает про выдуманного друга. Как реагировать?

Это, конечно, звоночек, что ребёнок может в чем-то признаться только через друга. Как в Малыше и Карлсоне: «Это не я, это мой друг». Или «это не я так разозлился, это мне мой друг Мишка подсказал» — такая ширма, за которой можно прятать свои чувства и потребности. Когда помогаешь ребёнку это делать через себя, то нужда в друге отпадает.

Например, ребёнок говорит, что это не он все ягоды понадкусывал на торте, а его друг Тимошка. Не верным будет ответить:

«Я знаю, нет никакого Тимошки, это все ты!» Лучше общаться какое-то время с ребёнком через этого друга, как некий мостик, к той части, которая боится, не решается, чего-то хочет, но не признается. «Я знаю, как это вкусно, ягоды на торте, мне бы тоже хотелось все понадкусывать, но передай, пожалуйста, Тимошке, что в следующий раз, можно спросить, можно мне ягоды с торта, и я обязательно дам не одну, а 5 ягод и именно тебе с Тимошкой».

Когда ребёнок расслабляется и понимает через виртуального друга, что все в порядке, он в безопасности и можно говорить прямо, и ты будешь принят и услышан, то друг, впоследствии, тоже отпадает.