Минцифры: Российских учителей освободят от ручной проверки домашних работ

В России планируется внедрить типовую государственную информационную систему в сфере общего образования, в которой должна быть предусмотрена автоматическая проверка выполненных школьниками домашних заданий. Об этом рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT", проходящем в Новосибирске.

Замминистра уточнил, что нужно повышать уровень требований, предъявляемых к качеству образования. И это можно сделать за счет типового решения, пишет РИА Новости.

Возможность его внедрения предусмотрена принятыми правительством поправками к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС "Моя школа".