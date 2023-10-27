Минцифры: Российских учителей освободят от ручной проверки домашних работ
В России планируется внедрить типовую государственную информационную систему в сфере общего образования, в которой должна быть предусмотрена автоматическая проверка выполненных школьниками домашних заданий. Об этом рассказал замглавы Минцифры России Олег Качанов на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT", проходящем в Новосибирске.
Замминистра уточнил, что нужно повышать уровень требований, предъявляемых к качеству образования. И это можно сделать за счет типового решения, пишет РИА Новости.
Возможность его внедрения предусмотрена принятыми правительством поправками к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС "Моя школа".
"Предусмотрено, что будет существовать типовое решение, которое можно будет делать изначально соответствующим требованиям Минпросвещения и Минцифры. Это типовое решение можно будет использовать тем регионам, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения", - рассказал Качанов. Он уточнил, что типовое решение планируется создать на базе МЭШ ("Московская электронная школа").