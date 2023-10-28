Педагог дал советы, как мотивировать ребенка читать

Чтобы выработать в семье культуру чтения, нужно выбирать книги вместе с ребенком и учитывать его интересы. Также важно обсуждать с детьми прочитанные произведения, считает заведующий кафедрой словесности школы «Новый взгляд» Вадим Хардин.

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Педагог порекомендовал располагать книги на видном, привлекательном месте, чтобы ребенок мог иметь свою, пусть и небольшую, книжную полку. Эксперт добавил, что книги лучше ставить так, чтобы дети могли видеть не корешки книг, а яркие и красивые обложки.

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Хардин считает, что совместный поход с ребенком в книжный магазин нужно устраивать как маленький праздник. Он уточнил, что детям важно предоставлять самостоятельный выбор произведения, поскольку в этом случае шанс того, что ребенок прочитает книгу до конца, гораздо выше.

Помимо этого, важно учитывать интересы детей. И если родитель решает подарить книгу, то стоит покупать ее не для себя или для пользы, а для того, чтобы ребенок был заинтересован в этой теме.

"И обязательно с красочными иллюстрациями. Пусть дошкольник, еще не зная буквы, просто листает страницы и рассматривает картинки. Через живой интерес книга постепенно начнет входить в жизнь вашего ребенка", — добавил педагог.

Хардин порекомендовал «подбрасывать» ребенку интересные книги. К ним эксперт отнес те произведения, которые родители читали сами, и они, например, сформировали их мировоззрение.

"Опять же, заинтригуйте, в непринужденной беседе, например, за семейным ужином расскажите какой-нибудь интересный эпизод из книги или о том, как ее прочтение повлияло на вас, на ваших друзей", — посоветовал он.

Еще одной мотивацией для чтения может стать создание традиций. Например, можно читать всем вместе, выбрав определенное время, чтобы это вошло в привычку. При этом важно, чтобы каждый из членов семьи был занят только чтением в этот момент.

Еще одним важным фактором для того, чтобы дети хотели читать книги, является момент их обсуждения. Это помогает развивать критическое мышление и формирует умение выражать мысли, считает Хардин.