$93.22-0.3498.35-0.39

Почему школьники и студенты должны писать шпаргалки

Написание шпаргалок может стать полезной стратегией для школьников и студентов, так как составление подсказок требует от учащегося вычленять самое важное, что по-любому пригодится на экзамене или зачете, рассказала NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. Эксперт добавила, что подобное занятие позволяет еще раз повторить весь пройденный материал.

Почему школьники и студенты должны писать шпаргалки
© Unsplash

Процесс написания шпаргалки требует от учащегося умения суммировать и концентрировать информацию, что помогает им лучше понять и систематизировать материал. Процесс обобщения и выбора ключевых моментов повышает их способность понимать и сохранять информацию. Создание шпаргалок может улучшить у учащихся навыки извлечения информации из памяти, — отметила Маденко.

По ее словам, шпаргалки — удобный «справочник» во время экзаменов или учебных занятий, позволяющий быстро повторить ключевые понятия и формулы, экономя время и снижая вероятность забыть важную информацию. Маденко подчеркнула, что «подсказки» не должны заменить всестороннее изучение и понимание предмета.

Шпаргалки повышают уверенность и способствуют получению более высокого балла на экзаменах. Но использование исключительно шпаргалок без понимания основных концепций может препятствовать развитию навыков глубокого обучения и критического мышления. Шпаргалки следует использовать как дополнение, а не замену всестороннего изучения и понимания предмета, — подытожила Маденко.