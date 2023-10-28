Почему школьники и студенты должны писать шпаргалки

Написание шпаргалок может стать полезной стратегией для школьников и студентов, так как составление подсказок требует от учащегося вычленять самое важное, что по-любому пригодится на экзамене или зачете, рассказала NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. Эксперт добавила, что подобное занятие позволяет еще раз повторить весь пройденный материал.