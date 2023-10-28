Неразборчивый почерк у ребенка: за что учитель не имеет права снижать оценку

Довольно часто можно наблюдать ситуацию, когда сам ученик, либо его родители категорически не согласны с полученной оценкой. При этом важно понимать, является ли это результатом предвзятого отношения педагога к ребенку или речь идет о необоснованном занижении отметок. Также стоит помнить, что учителю невыгодно ставить учащемуся плохую оценку, ведь он постоянно отчитывается об успеваемости в классе.

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Часто многие родители жалуются на различных форумах, что педагог выставляет оценки ребенку необъективно. Разберем основные ситуации, которые возникают в образовательных учреждениях.

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Учитель снизил оценку за почерк и исправления, хотя работа была выполнена совершенно верно

Каждый преподаватель при проверке работы школьника руководствуется критериями оценивания, которые установлены в школе. При этом в различных образовательных учреждениях они могут отличаться.

Как правило, учитель требует, чтобы задания были выполнены аккуратно и написаны разборчивым почерком. В данной ситуации педагог должен отдельно оценивать правильность работы и качество ее написания. Однако в журнал вносятся только отметки за правильно выполненные учебные задачи.

Ребенок знает предмет, но плохо себя ведет, поэтому ему постоянно ставят плохие оценки

Преподаватель имеет право ставить низкие оценки в дневник за неудовлетворительное поведение школьника. При этом в журнал данные отметки попадать не должны, так как там отражаются критерии успеваемости ребенка. Таким образом, плохое поведение не повод снижать итоговую оценку за четверть, полугодие или год.

У ребенка конфликт с учителем, который занижает ему оценки из-за личной неприязни

Педагог не может снижать отметку из-за конфликтов с учеником или личных предпочтений. Оценка должна быть объективной и основываться на количестве верно выполненных заданий в работе.

Однако учитель может поставить отметку на балл выше или ниже по педагогическим соображениям. Например, занизить ее отличнику, который начал лениться. Если возникла такая ситуация, то необходимо поговорить с преподавателем и выяснить, какими соображениями он руководствовался при выставлении оценки.

Учитель навязывает дополнительные платные занятия и занижает оценки тем, кто на них не ходит

Это незаконно. Со всеми услугами и их стоимостью можно ознакомиться на официальном сайте образовательного учреждения. При этом все родители имеют право не пользоваться ими и ничего не платить. Обязательную программу в школе обязаны обеспечить за счет бюджета.

Куда жаловаться

Если появились подозрения, что ребенку была неправомерно снижена оценка, рекомендуется обратиться к учителю, школьной администрации или регламентирующему органу учебного заведения для разрешения спорной ситуации.