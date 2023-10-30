Родителям дали советы, как помочь ребенку определиться с профессией

«Прежде всего важно признать самостоятельность подростка, а в дальнейшем развить ее у него. Для этого ему нужно объяснить, как меняется его роль в семье и в планировании его собственной жизни с возрастом. Родителям важно дать ему возможность выбирать самому, при этом избегая манипуляций со своей стороны, и обращаться ко взрослому началу ребенка, которое зреет в нем и мечтает быть признанным. Если родитель займет поддерживающую позицию, то сможет избежать множества негативных последствий: образование, которое не будет интересно ребенку; бесполезные финансовые траты на это образование и репетиторов; упреки и обиды со стороны ребенка», — сказала психолог.