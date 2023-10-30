Родителям дали советы, как помочь ребенку определиться с профессией
Период самоопределения для подростка — иногда сложное время, поскольку ребенок анализирует и рефлексирует над своим предназначением.
О том, как родители могут помочь подростку выбрать будущую профессию, «Газете.Ru» рассказала руководитель направления профориентации в MAXIMUM Education, подростковый и семейный психолог Ирина Гришина.
«Часто говорят, что подросток ленится выбирать профессию. На деле за словом «лень» могут быть самые разные явления: эмоциональное истощение, упадок сил, отвлекающие факторы, потеря интереса, но самый частый среди них — отсутствие мотивации», — объяснила эксперт.
В попытках сподвигнуть своего ребенка начать выбирать профессию родители способны как помочь ему, так и наоборот — демотивировать. Чтобы способствовать формированию вовлеченности ребенка в процесс выбора профессии, родитель может создавать условия для развития как внешней мотивации, так и внутренней (последняя более глубокая и устойчивая).
«Прежде всего важно признать самостоятельность подростка, а в дальнейшем развить ее у него. Для этого ему нужно объяснить, как меняется его роль в семье и в планировании его собственной жизни с возрастом. Родителям важно дать ему возможность выбирать самому, при этом избегая манипуляций со своей стороны, и обращаться ко взрослому началу ребенка, которое зреет в нем и мечтает быть признанным. Если родитель займет поддерживающую позицию, то сможет избежать множества негативных последствий: образование, которое не будет интересно ребенку; бесполезные финансовые траты на это образование и репетиторов; упреки и обиды со стороны ребенка», — сказала психолог.
Помочь подростку также можно, знакомя его с представителями разных профессий или сподвигая его получить практический опыт. Например, можно попросить его организовать праздник, чтобы выявить его способности и склонность к этому виду деятельности, резюмировала специалист.