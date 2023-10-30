Психолог рассказала, как IT поможет развить лидерские качества у ребенка

«Участие в проектах по разработке программного обеспечения и приложений помогает детям развивать навыки руководства командой или командной работы, принятия решений и управления проектом. А разработка компьютерных игр и создание персонажей для игр заставляют детей мыслить творчески и дает им большое удовлетворение от созданного ими игрового пространства и персонажей в нем. Это можно сравнить с созданием своего дела», — объяснила она.