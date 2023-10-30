Психолог рассказала, как IT поможет развить лидерские качества у ребенка
Увлечение IT поможет ребенку улучшить навыки совместной работы, научиться принимать решение и управлять проектами. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Красинская, старший психолог онлайн школы IT профессий Rebotica.
«Участие в проектах по разработке программного обеспечения и приложений помогает детям развивать навыки руководства командой или командной работы, принятия решений и управления проектом. А разработка компьютерных игр и создание персонажей для игр заставляют детей мыслить творчески и дает им большое удовлетворение от созданного ими игрового пространства и персонажей в нем. Это можно сравнить с созданием своего дела», — объяснила она.
Кроме того, занятия робототехникой позволяют детям создавать и программировать роботов, что способствует развитию лидерских навыков в контексте совместной работы и управления техническими проектами. А участие в комьюнити учеников может помочь детям стать лидерами. Предлагая свои идеи и организуя мероприятия, связанные с IT, они сами создают и наполняют окружение, которое они хотят.
«Участие в хакатонах и соревнованиях, которые требуют коллективной работы и организации, напрямую способствует развитию лидерских навыков. Старшие дети же могут стать менторами для младших, делиться своими знаниями и навыками. Такой опыт показывает значимость старших детей и их знаний, повышает самооценку и стимулирует развитие лидерского мышления», — отметила психолог.
Дети также могут организовывать собственные проекты в IT-сфере и управлять ими, что развивает навыки планирования, координации и управления ресурсами.
«Важной частью лидерства является умение эффективно общаться. Дети могут учиться коммуникации с другими участниками проектов и команд», — добавила она.
Чтобы не мешать развитию ребенка, психолог рекомендовала не контролировать каждый аспект его жизни, не сравнивать с другими детьми и не ограничивать свободу и творчество.