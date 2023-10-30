Стало известно, почему подросткам тяжело учиться с 8 утра

Большинство детей до трех лет относятся к жаворонкам. Но в процессе взросления многие из них становятся совами. Именно поэтому обучение с 8 утра не приносит ощутимого дискомфорта младшеклассникам, чего нельзя сказать о старшеклассниках. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Екушевская, психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart.

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«Пик умственной активности у подростков начинается примерно в 11-12 дня. Поэтому родители должны четко отслеживать, комфортно ли ребенку в процессе обучения», — объяснила она.

Понять, что школьнику не подходит расписание, можно по нескольким признакам.

«Например, если ребенок часто болеет, чувствует себя усталым и жалуется на головные боли, это может свидетельствовать о том, что расписание слишком насыщено или не соответствует его биологическим ритмам. Или ребенок часто находится в плохом настроении, раздражен, не желает идти в школу», — добавила психолог.

О проблемах могут говорить и расстройства сна. Если ребенок долго не засыпает, часто бодрствует по ночам или жалуется на сонливость, то, возможно, текущий режим ему не подходит. А также снижение интереса к учебе: ребенок демотивирован, утратил желание заниматься, стал чаще пропускать уроки или не делает домашние задания.

«Помимо этих признаков, важно регулярно общаться с ребенком и спрашивать его о том, как он себя чувствует, что ему нравится в школе, а что — нет. Если он испытывает стресс или дискомфорт из-за школьного расписания, необходимо рассмотреть возможность его коррекции», — констатировала специалист.