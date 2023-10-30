Как помочь ребенку определиться с профессией

Чтобы сформировать вовлеченность ребенка в процесс выбора профессии, родитель может создавать условия для развития его внешней и внутренней мотивации. Такое мнение озвучила подростковый и семейный психолог Ирина Гришина, сообщает "Газета.ру".

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По ее словам, родители часто жалуются, что подросток ленится выбирать профессию. Но за словом "лень" могут быть самые разные явления: эмоциональное истощение, упадок сил, отвлекающие факторы, потеря интереса, но самый частый среди них – отсутствие мотивации, объяснила психолог.

Она считает, что в попытках подтолкнуть своего ребенка начать выбирать профессию родители должны помочь ему и мотивировать. Кроме того, важно признать самостоятельность подростка, а в дальнейшем развить ее у него. Для этого ему нужно рассказать, как меняется его роль в семье и в планировании его собственной жизни с возрастом, сказала Гришина.

По ее мнению, родители должны предоставить выбор ребенку, не прибегать к манипуляциям и обращаться ко взрослому началу ребенка, которое в нем зреет и мечтает быть признанным. Если родитель поддержит подростка, он сможет избежать негативных последствий, например, не потратит деньги на образование, которое ребенку будет не нужно, добавила Гришина.