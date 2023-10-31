Как правильно выбрать репетитора: 5 советов

Чтобы найти хорошего специалиста, который сможет эффективно помочь ребенку в учебе, необходимо учитывать множество факторов.

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Определите цель занятий

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Первое, что необходимо сделать – четко определить цель занятий с репетитором. Спросите у себя что вы хотите достичь с помощью дополнительных занятий? Подготовить ребенка к экзаменам? Подтянуть успеваемость по конкретному предмету? Развить творческие способности? От цели занятий будет зависеть выбор репетитора. Если вы хотите подготовить ребёнка к ЕГЭ, вам потребуется репетитор, который имеет опыт работы в этой области и знает специфику экзаменационных заданий. Если же вы хотите подтянуть успеваемость по конкретному предмету, вам необходимо найти специалиста, который специализируется на этом предмете.

Учитывайте темперамент и характер ребенка

Не всем детям подходят занятия с репетитором. Некоторые школьники лучше усваивают материал в группе, а другие предпочитают индивидуальный подход. Если ваш ребёнок общительный и любит учиться в компании сверстников, ему могут подойти занятия в онлайн-школе или групповые занятия с репетитором. Если же ребенок предпочитает учиться самостоятельно и ему сложно сконцентрироваться на уроке с другими ребятами, ему может быть более комфортно заниматься с репетитором индивидуально.

Проведите собеседование с репетитором

Перед тем как принять окончательное решение, обязательно проведите собеседование с репетитором. Это поможет вам познакомиться с ним поближе и понять, подходит ли он вам и вашему ребенку. Во время собеседования задайте репетитору вопросы, которые помогут вам сделать правильный выбор: каков его опыт работы, по какой методике он работаете с детьми, как оценивает прогресс ребенка и сколько потребуется времени, чтобы увидеть первые результаты обучения. Также попросите репетитора провести пробное занятие с вашим ребенком. Это поможет вам понять, насколько комфортно ребенку будет заниматься с этим специалистом.

Не забывайте о финансовой стороне вопроса

Стоимость занятий с репетитором может варьироваться в зависимости от квалификации специалиста, его опыта и местонахождения. Перед тем, как начать заниматься с репетитором, обязательно уточните его расценки. Порой, репетиторы берут неподъемные для родителей суммы, в то время как занятия в онлайн-школе проводят по более бюджетной цене и при этом не хуже по качеству.

Дополнительные советы

Вот еще несколько советов, которые помогут вам выбрать хорошего репетитора:

Почитайте отзывы о репетиторе в интернете:

Попросите рекомендации у знакомых, которые уже пользовались услугами репетитора.

Обратите внимание на наличие у репетитора сертификатов и дипломов, подтверждающих его квалификацию.

Запишитесь сразу к нескольким репетиторам на пробные занятия, чтобы выбрать наиболее подходящего для своего ребенка