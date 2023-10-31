Инструкция для мамы: что нужно знать в первый год материнства

Согласно опросам, большинство женщин не знают, каким специалистам необходимо показать новорожденного, какие обследования, анализы и прививки нужно сделать и в какие сроки, как быстро получить медицинский полис на ребенка. Поэтому во время беременности и после рождения малыша мамы часто нуждаются в помощи при взаимодействии с врачами и медицинскими организациями.

© Предоставлено ООО–АльфаСтрахование–ОМС

Бывает, что после родов и у самой женщины возникают проблемы со здоровьем. При этом в хлопотах с младенцем многие предпочитают не обращаться к врачу: кажется, что на себя просто нет времени и возможностей, — ребенка придется либо брать с собой в поликлинику, либо оставлять с близкими дома, да и записаться ко многим врачам самостоятельно нельзя. В результате беспокоящие женщину проблемы со здоровьем могут усугубляться, что сказывается на качестве жизни и мамы, и малыша.

Между тем по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) можно не только получить широкий комплекс бесплатных медицинских услуг, но и индивидуальное сопровождение от страховой компании, специалисты которой помогают мамам с новорожденными детьми получить необходимую медицинскую помощь вовремя и в полном объеме, в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями Минздрава России.

«Сначала наденьте кислородную маску на себя, потом на ребенка»

Очень часто после родов женщины сталкиваются с такими неприятными последствиями, как опущение матки, мочевого пузыря и кишечника и, как следствие, недержание мочи. Они связаны в первую очередь с вынашиванием ребенка, прохождением плода через родовые пути, а также с влиянием гормональных изменений на сосуды матери. У многих молодых мам эти неприятные явления проходят сами собой через некоторое время после родов, однако в тяжелых случаях бывает необходимо хирургическое вмешательство.

Другое часто встречающееся явление — диастаз, то есть расхождение прямых мышц живота. При этом истончается и растягивается белая линия живота — структура, которая соединяет мышцы. Если на начальной стадии (расхождение мышц составляет 2,2–5 см) это отклонение еще можно подкорректировать специальными упражнениями, то на второй (расхождение — 5,1–8 см) и третьей стадиях (расхождение более 8,1 см) может быть рекомендовано хирургическое ушивание диастаза.

«Во время послеродового периода, длящегося 42 дня, молодые матери могут столкнуться с рядом осложнений. Это различные тромбоэмболические заболевания, например, тромбоз сосудов, тромбоэмболия легочной артерии, и самое распространенное — эндометрит, воспаление слизистой оболочки полости матки, которое, конечно, может приводить к тяжелым последствиям, например, к перитониту или сепсису. Своевременная диагностика таких вещей крайне важна, но к сожалению, сейчас из-за короткого постродового времени в роддоме диагностировать такое заболевание удается не сразу и не у всех больных. С этим заболеванием женщины идут уже в женскую консультацию, выявляют его посредством ультразвука, а еще его диагностируют путем пальпации матки, бактериологическим исследованием из шейки матки», — комментирует Анастасия Чурганова, врач акушер-гинеколог, доцент кафедры Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук.

По словам врача-гинеколога, эти осложнения являются возрастными, а средний возраст первородящих неуклонно растет, сейчас он составляет 33 года, поэтому гинекологи и акушеры в последние годы сталкиваются с этим все чаще. При этом чем раньше врач, например, заподозрит тромбоз, тем лучше: проведение тромболитической терапии позволит сохранить жизнь женщины.

Развитие многих послеродовых угроз можно предотвратить еще во время беременности при своевременном обследовании, выявлении и контроле рисков.

«Наши эксперты следят, например, чтобы женщинам в первом триместре обязательно проводили обследование на инфекции, передающиеся половым путем, а пациенткам с отрицательным резус-фактором на 28–32 неделе назначили инъекцию антирезусного иммуноглобулина для предотвращения резус-конфликта. На поздних сроках беременности крайне важно назначить бакпосев на стрептококк группы В, так как это позволяет избежать эндометрита у женщин и пневмонии у ребенка сразу после родов, — отмечает медицинский директор «АльфаСтрахование — ОМС», д.м.н. Алексей Березников. — Внешний независимый аудит качества медицинской помощи в таких ситуациях важен и необходим, чтобы не допустить проблем со здоровьем для мамы и ребенка в ситуациях, когда их можно и нужно предупредить».

Забота о здоровье с первых дней

Помимо должного внимания к своему здоровью молодой маме нужно в полной мере заботиться о здоровье и благополучии ребенка. А ему только в первый год жизни предстоит интенсивная программа медицинских обследований, которая позволяет обеспечить нормальное развитие малыша, минимизировать и контролировать риски. В среднем за это время ребенок бывает на приеме у врачей более 20 раз, а также проходит 15 видов обследований.

В месячном возрасте ребенка обязательно осматривают педиатр, невролог, хирург, офтальмолог и детский стоматолог. Также ему полагается ряд инструментальных исследований, таких как нейросонография, ультразвуковые исследования сердца, брюшной полости, тазобедренных суставов. В два месяца ребенка вновь осматривает педиатр, также выполняется общий анализ крови и мочи. В три месяца — травматолог-ортопед: при необходимости он назначает повторное УЗИ тазобедренных суставов.

Предоставлено ООО–АльфаСтрахование–ОМС.

В годовалом возрасте ребенку необходимо пересдать общие анализы крови и мочи, а также повторить УЗИ сердца. Также предстоит еще раз пройти осмотр у педиатра, невролога, хирурга, ортопеда, офтальмолога и оториноларинголога.

«Регулярный мониторинг здоровья на педиатрическом этапе позволяет адекватно оценивать темпы роста и развития ребёнка, а также вовремя определять отклонения от нормы и избегать развития осложнений», — уточняет Рабият Зайниддинова, врач-педиатр, кандидат медицинских наук.

Кроме того, согласно Национальному календарю профилактических прививок, еще в роддоме малышу делают прививки против вирусного гепатита B (первая вакцинация) и туберкулеза. В 2 и 4,5 месяца новорожденному положены прививки против пневмококковой инфекции, в 3 и 4,5 месяца — против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции, в 12 месяцев — против кори, краснухи, эпидемического паротита. Полный список полагающихся прививок необходимо уточнять у педиатра либо у специалистов страховой компании по ОМС.

Индивидуальный подход в рамках ОМС

Чтобы вовремя получить все необходимые консультации и пройти обследования, молодой маме часто требуется специальная информационная поддержка, а также помощь при записи к специалистам и на процедуры. Не все знают, что такие услуги бесплатно оказывают страховые компании по ОМС. Один из таких сервисов по индивидуальному сопровождению женщин во время беременности и после родов от компании «АльфаСтрахование — ОМС» в 2023 году был признан лучшим социальным проектом России. В рамках него сотрудники страховой ведут женщин с момента постановки на учет в женской консультации и после родов: помогают своевременно попасть на приём к нужным специалистам и маме, и малышу, берут на контроль наблюдение за детьми, родившимися раньше срока.

Проверено на личном опыте — отзывы молодых мам

Елена, 26 лет, Челябинск

Сервис для будущих мам «АльфаСтрахование — ОМС» — это реальная поддержка для нас, женщин с маленькими детьми. Я была на связи со специалистами с первого триместра беременности. Через 2 недели после родов заболела и отекла правая нога — варикоз вен. Ходить по врачам за направлением к флебологу физически было тяжело, да и малыша не с кем оставить. Позвонила на горячую линию в свою страховую — даже объяснять не пришлось, девочки знали, что я наблюдалась с венами еще в беременность. Мне организовали срочный прием флеболога в тот же день. Оказалось, у меня послеродовой тромбоз вен и действовать в такой ситуации нужно было быстро. Я очень признательна специалистам «АльфаСтрахование — ОМС» за такое внимание, заботу и готовность незамедлительно помочь.

Ксения, 32 года, Тюменская область

Не могла записать месячного ребенка на УЗИ сердца в детской поликлинике. То врач на больничном, то нет записи. Так и хотела идти делать платно. Позвонила в свою страховую по ОМС. Проблема сразу решилась, специалисты «АльфаСтрахование — ОМС», связались с заведующей поликлиники и через 2 дня меня пригласили с ребенком на прием. Спасибо большое специалистам компании, что так по-человечески и искренне помогаете молодым мамам.

Если вы столкнулись со сложностями в получении медицинской помощи, без промедления звоните на круглосуточную горячую линию «АльфаСтрахование — ОМС»: 8-800-555-10-01. Страховые представители оперативно подключатся и обязательно помогут.

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