В РФ массовый дефицит учителей по предметам ЕГЭ: какие регионы страдают

В 40 российских регионов заявили о нехватке учителей по математике и русскому языку в школах. В каких областях наблюдается дефицит педагогов, какие зарплаты получают преподаватели?

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Где не хватает учителей по математике и русскому языку

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Согласно результатам опроса РБК, в котором приняли участие 40 российских регионов, о нехватке педагогов по математике сообщили 35 из них. В частности, учителей по этому предмету не хватает в Санкт-Петербурге, Тамбовской области и Краснодарском крае.

Большинство опрошенных регионов, в том числе Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области, заявили, что нуждаются в преподавателях русского языка и литературы.

В Министерстве образования и науки Челябинской области объяснили, что спрос на преподавателей математики и русского языка велик, так как эти предметы являются обязательными при ОГЭ и ЕГЭ, которые сдаются по завершении 9-го и 11-го классов соответственно.

Что известно о нехватке учителей иностранных языков

В Томской, Амурской, Челябинской, Белгородской областях, Удмуртии и ряде других регионов заявили, что нуждаются в учителях по английскому и другим иностранным языкам.

Спрос на эту категорию преподавателей обуславливается тем, что знание английского языка является важным и фактически обязательным для карьерного роста.

Что известно о нехватке учителей начальных классов

В Калужской области и Пермском крае наблюдается нехватка учителей в начальных классах. В регионах появившуюся проблему связывают с увеличением численности населения.

На нехватку воспитателей и педагогов в детских садах пожаловались в Удмуртии. В Тамбовской, Владимирской и Астраханской областях сообщили, что нуждаются в психологах.

В Ленинградской области отмечается нехватка педагогов начальной школы, а также учителей по преподаванию музыки и пения.

В чем причина дефицита учителей

Причина нехватки учителей в первую очередь заключается в том, что педагогами чаще всего являются молодые женщины, которые могут уйти с работы из-за желания продолжить образование или выйти в декретный отпуск. Об этом сообщили в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Также в ведомстве обратили внимание, что учащиеся педагогических вузов зачастую меняют профессию в ходе обучения, поскольку университеты и институты предлагают большой выбор сопряженных профессий.

Регионы справляются с проблемой нехватки педагогов за счет того, что учителя, которые находятся в штате, работают по внешнему и внутреннему совместительству. Также специалистов привлекают в общеобразовательные учреждения по программе «Земский учитель». На работу в школы активно устраивают учителей-пенсионеров и студентов старших курсов педагогических вузов.

В каких регионах учителя получают маленькую зарплату

В 40% субъектах РФ оклады педагогических работников не превышают половины МРОТ 2024 года, установленного в размере 19 242 рубля. Об этом свидетельствуют данные исследования профсоюза «Учитель».

Меньше всего учителя получают в Карачаево-Черкесии — их оклад 3420 рублей, Еврейской автономной области — 3870 рублей, Вологодской области и Республике Алтай — по 4253 рубля, а также на Камчатке — 5393 рубля.

В Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и Приморском крае оклады учителей школ оказались выше ожидаемого минимума — 19 236, 20 373 и 21 100 рублей соответственно.