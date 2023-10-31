Названы основные признаки токсичной мамы

Один из признак того, что вы являетесь токсичной матерью, проявляется в критическом отношении и его открытом выражении к тому, что делает ребенок. Например, если вы пытаетесь пристыдить ребенка, даже если он сделал что-то незначительное. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Ксения Макушкина.

«Еще один признак: чтобы достичь желаемой реакции или поведения ребенка, угрожаете или даже можете оскорбить», — рассказала она.

О токсичности также говорит нежелание признавать личные границы ребенка.

«Например: «Я лучше знаю, что сегодня надеть, ты еще маленький, чтобы решать». Ну и что, что он маленький? Он воспринимает этот мир по-своему, и не факт, что это неправильно», — добавила психолог.

Еще одна ошибка — при ярких эмоциональных состояниях своего сына или дочери вы намеренно не обращаете внимания.

«Например, девочка пришла из школы и плачет, потому что поссорилась с одноклассницами. Мама: «Подумаешь, сколько еще будет таких подруг, не обращай внимания», — отметила Макушкина.

Токсичная мама также не может или не хочет радоваться успехам ребенка.

«Просто маме кажется, что это незначимо. Например: «Всего одна пятерка? Можно было бы и больше», — прокомментировала специалист.

Не лучшим выходом будет врать ребенку, чтобы добиться желаемого от него. А также доказывать, что в его годы мама уже обладала более существенными достижениями.