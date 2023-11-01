Детский уролог: почему это важный врач и когда к нему обратиться

В детстве особенно важно следить за здоровьем всего организма, чтобы в будущем избежать развития многих заболеваний и проблем. Даже если ваш ребенок отлично себя чувствует, необходимо время от времени проходить медицинское обследование у врачей разных специализаций. Только таким образом можно предупредить развитие серьезных заболеваний, которые дают о себе знать лишь на поздних стадиях.

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Детский уролог-андролог и эксперт Кулаев Артур Владимирович рассказал "Рамблеру" о том, почему детский уролог это важный врач и когда к нему стоит обращаться.

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Детский уролог – это специалист по заболеваниям мочеполовой системы: почек, мочеточников и мочевого пузыря у мальчиков и девочек, а также наружных половых органов у мальчиков.

«Основными проблемами, с которыми мы работаем являются врожденные пороки мочевой системы, при которых нарушается отток мочи, возникают инфекции мочевых путей, что, в свою очередь, ведет к ухудшению структуры почек и снижению их функций». Артур Владимирович Кулаев Детский уролог-андролог, кандидат медицинских наук

Плановые походы к детскому урологу нужны для того, чтобы вовремя диагностировать заболевание и начать его лечить. Это поможет избежать появления проблем со здоровьем в будущем и обеспечить вашему ребенку спокойное детство.

«Помимо этого у детей часто выявляются такие проблемы, как неопущение яичек, паховая грыжа, водянка, а также различные врожденные пороки развития полового члена, такие как фимоз, гипоспадия, скрытый половой член и другие». Артур Владимирович Кулаев Детский уролог-андролог, кандидат медицинских наук

Различные группы заболеваний требуют определения верного плана обследования, а также выбора эффективной методики лечения, будь то хирургическое или консервативное. Все это определяет ваш лечащий врач – детский уролог-андролог.

Своевременное обращение к специалисту при подозрении на наличие проблем в мочеполовой сфере помогут вашему ребенку избежать серьезных проблем со здоровьем в будущем: как физических, так и ментальных.

Обращайтесь за помощью к опытному специалисту и эксперту в своей области.