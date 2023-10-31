Как родители могут способствовать развитию ожирения у ребенка

Многие считают, что ожирение возникает из-за того, что человек просто слишком много ест и мало двигается. Но это лишь часть правды. На развитие этого заболевания также влияют генетические и биологические факторы.

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В ходе изучения крупных популяционных исследований и опроса почти 500 тысяч добровольцев из Великобритании учёные выяснили, какую роль генетика играет в различиях в размере тела людей. Теперь специалистам известно о более тысячи генов, которые связаны с массой тела. Причём большинство этих генов экспрессируются в мозге и влияют на пищевые привычки.

Кроме того, существуют уникальные генетические особенности, связанные с развитием ожирения в детстве. Исследования показали сильную генетическую связь массы тела человека с измеренным в детстве весом. Но при этом не учитывалась информация о темпах роста, болезнях, типе диеты человека.

Дети с ожирением, как известно сегодня, в подавляющем большинстве случаев страдают ожирением и во взрослом возрасте. В лечении и профилактике ожирения решающую роль будет играть понимание генетики и методов естественного течения детского ожирения.