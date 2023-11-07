Как приучить ребенка самостоятельно делать домашнее задание

Делать уроки с детьми – настоящее испытание не только для самих школьников, но и для родителей. Однако важно приучить ребенка к самостоятельности, чтобы он мог сам решать трудности, возникающие во время учебного процесса.

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“Рамблер” пообщался с психологом Аленой Богатыревой, чтобы понять, как побудить школьника делать уроки самостоятельно.

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Как приучить ребенка к выполнению домашних заданий

Это работа не одного дня и даже не одной недели, она требует комплексного подхода. Посмотрите, насколько вы знакомы с учителями ребенка, как проходит процесс обучения, какая школьная программа, есть ли продление после уроков. Посмотрите, как ребенок участвует в учебном процессе. Он воспринимает его как что-то обязательное, ненужное, или у него есть право выбирать?

“Если права выбора нет, введите его в жизнь ребенка, чтобы он сам мог выбрать себе ранец, тетрадки и так далее, пусть это будет его зона ответственности и зона творчества. Проанализируйте себя, насколько вам важна хорошая оценка ребенка, насколько вам становится за него стыдно, если что-то не так, появляется ли у вас агрессия, если он не делает домашнее задание”. Алина Богатырёва Психолог

Приучать к самостоятельному выполнению уроков нужно через мотивацию и не наказанием и игнорированием, а тем, что ему интересно.

“Ваша основная задача как родителя научить его искать информацию. На первом этапе вы можете напоминать об уроках, можно завести отдельный настенный календарик, где уроки будут выделены любимым цветом ребенка, делать обязательные перерывы в заданиях. И когда он садится делать домашнюю работу и просит помочь, обязательно помогите. Не говорите решение сразу и не критикуйте, научите ребенка быть исследователем, подскажите, где информацию можно найти”. Алина Богатырёва Психолог

Все дети разные, кто-то воспринимает на слух, кто-то зрением. Посмотрите, как ваш ребенок лучше воспринимает информацию и помогите находить источники знаний. Задача родителя – это шаг за шагом, давая ему все больше свободы и пространства, отходить от школьных дел.