Психолог рассказал о роли душевного комфорта в период беременности

"Будущая мама с первых месяцев беременности в полной мере ощущает изменения, как в себе самой, так и в своей жизни. Они могут быть как положительные — радость материнства, так и отрицательные — страхи и тревоги за будущее малыша и за свое будущее. Страхи и тревоги можно разделить на обоснованные, когда течение беременности осложнено объективными факторами здоровья будущей мамы, и необоснованные, когда течение беременности осложнено повышенной тревожностью за будущее. Событие еще не наступило, а беременная женщина уже за него переживает".