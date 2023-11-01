Диагностика туберкулеза у детей: ученые предложили новый тест

Международный исследовательский консорциум протестировал новый диагностический инструмент для выявления туберкулёза у детей. Вместо образца мокроты, который сложно получить, для его проведения требуется всего лишь взять образец крови с кончика пальца.

© Сибмеда

Детский туберкулез входит в число основных причин заболеваемости и смертности, отчасти из-за неправильно и / или несвоевременно поставленного диагноза. В связи с этим необходимы методы диагностики с повышенной чувствительностью с использованием простых в получении образцов, считают авторы работы, опубликованной в The Lancet.

Видео дня

Новый диагностический инструмент, который уже был протестировал в рамках крупномасштабного исследования в пяти странах, обеспечивает значительный прогресс в этой области.

До настоящего времени наиболее часто используемые тесты на туберкулез основывались на микробиологическом анализе мокроты, то есть слизи, взятой из нижних дыхательных путей. Эти образцы трудно получить у детей. Более того, детский туберкулез часто характеризуется низкой бактериальной нагрузкой и неспецифическими симптомами.

«Кровь из пальца является привлекательным типом образца для детского теста на туберкулез, поскольку её гораздо проще и быстрее получить, чем традиционные респираторные образцы», – считают исследователи.

Поэтому новый тест MTB-HR основан на активности трёх специфических генов микобактерий туберкулёза, которые можно измерить в капиллярной крови. Анализ выполняется с помощью полуавтоматической системы, которая позволяет медработнику в течение чуть более часа уже получить результат, без отправки образца в другие лаборатории.

«Доступные в настоящее время диагностические подходы у детей либо менее чувствительны (бактериологические), либо менее специфичны (клинические или рентгенологические), чем у взрослых. Это подтверждается тем фактом, что целевые профили продуктов ВОЗ для педиатрического теста определяют не минимальную чувствительность, а оптимальную, составляющую не менее 66%. В нашем исследовании MTB-HR либо соответствует этой цели, либо близок к ней в некоторых подгруппах, подчеркивая потенциал быстрой диагностики. Этот результат является многообещающим для устранения диагностического пробела у детей, обследованных на туберкулез», – говорится в работе.

В общей сложности в исследование были включены 975 детей младше 15 лет с подозрением на туберкулез. Чтобы определить точность теста, исследователи дополнительно исследовали туберкулезный статус детей, используя стандартизированный эталонный тест, который основан на анализе мокроты и бактериальных культур.