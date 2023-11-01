Как определить, что у ребенка аутизм

По данным ВОЗ на 2023 год, у каждого сотого ребенка в мире сегодня диагностируется аутизм. Международная классификация болезней (МКБ-11) описывает расстройства аутистического спектра (РАС) как «постоянный дефицит в способности инициировать и поддерживать взаимное социальное взаимодействие и социальную коммуникацию».

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Мы попросили психолога Центра лечебной педагогики «Особое детство» Алену Легостаеву рассказать, какие моменты в поведении должны насторожить родителей и стать поводом для обращения к специалисту.

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Какие признаки могут указывать на аутизм

Не все эти признаки могут свидетельствовать об аутизме, но если вы заметили особенности из списка ниже в поведении ребенка старше полутора-двух лет, стоит поговорить об этом с врачом.

Ребенок не отзывается на имя или делает это очень редко, при этом у него все в порядке со слухом.

Не умеет использовать указательные жесты в общении.

Не смотрит на взрослого в момент просьбы, как будто обращается не к нему.

Не оглядывается и не ищет родителя, если тот вдруг пропал из поля зрения.

«Странно» играет в игрушки: подносит очень близко к глазам, может долго крутить колесики машинок пальцем и смотреть на них, постоянно выстраивает ряды из игрушек и не дает взрослому вмешиваться в свои игры.

Не говорит сам и плохо понимает речь. Проверить это можно, попросив ребенка сделать что-то простое: принести книжку, показать игрушку.

Ребенок начинает говорить какие-то слова, но со временем словно «забывает» их.

Следит, чтобы все было предсказуемо и одинаково: любит ходить одними и теми же маршрутами, есть из одной и той же посуды строго определенную еду, носить одну и ту же одежду. Если что-то меняется (или родители пытаются поменять), очень расстраивается.

Склонность к повторяемости и постоянству свойственна для определенного этапа развития ребенка, но иногда может быть признаком РАС.

Какие онлайн-методики могут помочь в постановке диагноза

Существует несколько бесплатных проверенных методик, которые могут помочь родителям.

Какие онлайн-методики могут помочь в постановке диагноза

Существует несколько бесплатных проверенных методик, которые могут помочь родителям.

Первые признаки аутизма (тест M-CHAT-R)

https://test.autism.help/

Что проверяем: есть ли риск аутистического развития

Для кого: родители, педиатры, педагоги

Возраст ребенка: 18-39 месяцев

Простота использования: очень просто

Русскоязычный перевод M-CHAT-R («Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей, пересмотренный») был одобрен авторами оригинального опросника. Важно: тест очень чувствительный и часто дает ложноположительные результаты, но это обусловлено задачей опросника — не пропустить признаки РАС у ребенка, который мог бы получать педагогическую помощь как можно раньше. Если тест показывает высокий риск, то обсудите результат с врачом-психиатром.

Оценка динамики развития при аутизме (шкала ATEC)

https://contact-autism.ru/autism/atec

Что проверяем: как развивается ребенок с аутизмом

Для кого: родители, педиатры, педагоги

Возраст ребенка: 5-12 лет

Простота использования: просто

Анкета-тест состоит из четырех подразделов: Речь/ Язык/ Коммуникативные навыки/ Социализация; Сенсорные навыки/ Познавательные способности и Здоровье/ Физическое развитие/ Поведение. Взрослый отвечает на вопросы, баллы и результат считаются автоматически.

Шкала ATEC изначально была разработана для оценки эффективности вмешательства (занятий) при аутизме, но может быть полезен в качестве инструмента выявления аутизма. Если заполнять эту анкету, например, раз в год, то можно увидеть, как меняется ребенок.

Выявление высокофункционального аутизма у школьников (тест ASSQ)

https://aspergers.ru/assq

Что проверяем: есть ли синдром Аспергера (высокофункциональный аутизм)

Для кого: родители, педагоги, взрослый человек с аутизмом (для самодиагностики)

Возраст ребенка: 6-12 лет

Простота использования: просто

ASSQ представляет собой опросник из 27 вопросов, который заполняют родители или другие близкие взрослые (в том числе учителя) детей школьного возраста.

Вопросы касаются трех тем:

Социальные трудности (в установлении и поддержании дружеских отношений, в социальном поведении и социальном общении).

Стереотипное поведение и двигательные трудности (тики, моторные нарушения, обсессивно-компульсивное расстройство).

Аутистический стиль (социально-когнитивный и разговорный стиль).

Оценка качества и развития коммуникации (Матрица коммуникации)

https://communicationmatrix.org/

Что проверяем: коммуникативные возможности ребенка (в том числе неречевые)

Для кого: родители, педагоги (совместное использование)

Возраст ребенка: дети и взрослые любого возраста с самыми тяжелыми нарушениями развития

Простота использования: средняя

Матрица общения — это инструмент оценки, который фиксирует текущий коммуникативный уровень ребенка, а также предлагает план обучения, в рамках которого можно наметить будущие цели.

Матрица включает все типы коммуникации, включая альтернативные формы (например, жестовый язык), так называемую предсимвольную коммуникацию (жесты, движения тела, звуки, мимика), а также обычную коммуникацию (речь).