Нутрициолог рассказала, как отучить детей от вредной пищи

Самый простой способ привлечь внимание ребенка к здоровой еде – красиво подать блюдо. Об этом заявила натуропат, нутрициолог Ирина Макарова, сообщает Life.ru.

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Она рассказала, что при виде здоровой еды дети иногда капризничают и предпочитают есть более вредные продукты. Поэтому их внимание к богатой витаминами пище надо как-то привлечь, добавила Макарова.

По ее словам, первый способ – красивая подача. Можно добавить яркие ягоды, бананы, фрукты. Если это не поможет, есть второй вариант – использовать детскую посуду с изображением героев мультфильмов, отметила нутрициолог.

В качестве третьего лайфхака эксперт назвала совместное приготовление блюд. Она считает, что ребенок, который участвовал в готовке, захочет съесть сделанное своими руками блюдо. Также для развития мелкой моторики хорошо подойдут лепка пельменей, изготовление пасты, формирование домашнего печенья, заявила эксперт.

Еще один способ привлечения детского внимания к здоровой пище – полезные десерты. Приготовленная на основе натуральных ингредиентов сладость не оставит детей равнодушными, а обилие жиров и клетчатки пойдет лишь на пользу их здоровью, пояснила нутрициолог.

В заключение Макарова поделилась еще одним лайфхаком. Привычные блюда можно приготовить из более правильных продуктов. Например, если ребенок просит блины, то сделать их не из муки и молока, а из чечевицы и зеленой гречи. А чтобы детям было еще интереснее, блюдо можно обыграть разными соусами, допустим, нутеллой, но сделанной из цельных ингредиентов без синтетического сахара, резюмировала она.