Аналитики выяснили, какие товары чаще всего покупают для малышей
Российские покупатели все чаще выбирают товары под брендами, владельцами которых являются розничные сети. Так, по данным исследования NielsenIQ, за 2022 год продажи эксклюзивных торговых марок (ЭТМ) в продовольственном сегменте по итогам 2022 года выросли в 2 раза. Доля таких марок в общем объёме продаж в денежном выражении достигла 10,2%.
В сети «Пятёрочка» заявили, что более половины покупателей с детьми выбирают средства гигиены эксклюзивных марок сети. В компании проанализировали, как подходят к выбору товаров для малышей покупатели с детьми. Трусики и подгузники ЭТМ выбирают 60% покупателей, которые приобретают детские товары в магазинах сети, а влажные салфетки ЭТМ попадают в 90% чеков с такими позициями.
Доля эксклюзивных марок в категории «детство» с начала года увеличилась в торговой сети на 10%. Позиции ЭТМ для детей чаще всего выбирают родители в Москве и Московской области, Черноземье, на Северном Кавказе и в Екатеринбурге. А самыми популярными товарами оказываются влажные салфетки, мыло, шампуни и детские крема с пантенолом.
В целом каждый четвертый среди всех покупателей магазинов сети отдает предпочтение собственным торговым маркам и позициям, которые эксклюзивно представлены в сети (ЭТМ). Все производители товаров под эксклюзивным марками проходят строгий аудит на предмет безопасности и полного соответствия всех производственных процессов установленным регламентам.
«Родительство — очень важный этап, к которому наши покупатели относятся особенно трепетно. И к выбору товаров для малышей они подходят максимально внимательно и щепетильно. Мы не просто расширяем ассортимент внутри категории, отбирая позиции от лучших производителей, но и делаем ставку на эксклюзивные торговые марки, которые представлены только у нас. Мы уверены, что качество таких товаров будет отвечать даже самому требовательному запросу, благодаря тщательной проверке, включающей пятиэтапный контроль», — отметила руководитель отдела контроля качества собственных торговых марок «Пятёрочки» Елена Генералова.