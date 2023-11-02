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Психолог Турецкая: за эмоциональным перееданием могут стоять детские переживания

Психолог, кандидат наук, специалист по коррекции нарушений пищевого поведения Галина Турецкая назвала эмоциональное переедание самой частой причиной лишнего веса.

Психолог рассказала, что за эмоциональным перееданием могут стоять детские переживания
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«Переедание, тяга к сладкой, жирной пище на фоне переживаний свойственны ранимым, чувствительным, неуверенным в себе людям», — сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Чтобы преодолеть это состояние, психолог порекомендовала попытаться найти другой способ справляться с эмоциями, а также отказаться от изнуряющих диет и перестать делить еду на «запрещённую» и «разрешённую».

За пищевыми запретами стоят внутренние конфликты и глубокие переживания, иногда связанные с ранними детскими воспоминаниями, отметила Турецкая.