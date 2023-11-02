Психолог рассказала, что за эмоциональным перееданием могут стоять детские переживания

«Переедание, тяга к сладкой, жирной пище на фоне переживаний свойственны ранимым, чувствительным, неуверенным в себе людям», — сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru» .

Чтобы преодолеть это состояние, психолог порекомендовала попытаться найти другой способ справляться с эмоциями, а также отказаться от изнуряющих диет и перестать делить еду на «запрещённую» и «разрешённую».