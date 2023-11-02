«Детский алкоголизм!»: взрослое мороженое может сломать ребенку психику
Диетолог Маргарита Королева возмутилась продаже алкогольного мороженого и в беседе с НСН предупредила об угрозе, исходящей от этого недетского продукта.
Ранее стало известно, что министерство экономического развития и внешних связей Амурской области призвало ограничить продажи мороженого, содержащего алкоголь, запретив реализацию такой продукции несовершеннолетним.
«Как экспертные структуры могли все это просмотреть? Как Роспотребнадзор может допустить наличие алкоголя в составе мороженого? Здесь подмена понятий у родителей: создается ощущение безопасности продукта. Покупая мороженое, родители могут угощать и детей, не подозревая о его опасности. Если дети получат алкогольные калории, им достаточно минимальных доз, то может дойти до алкогольного отравления! Детский мозг еще не окреп и, получая алкогольные калории на свою дофаминовую зону, ребенок может стать зависимым от этих калорий, это поломки психики, это не может не сказаться на формировании психики. Это абсолютно разрушительная схема разрушения здоровья наших детей – нашего будущего. Никто не будет читать и рассматривать возрастные маркировки на мороженом. Некоторые магазины могут даже не предупредить покупателя о том, что в составе есть алкоголь. Да и на вкус это мороженое будет как привычный сладкий продукт», - сказала собеседница НСН.
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