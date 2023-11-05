Можно ли дать школьному буллингу бой и как лучше это сделать

Член думского комитета по просвещению от «Новых людей» Анна Скрозникова предложила вице-премьеру России Татьяне Голиковой ввести в образовательных учреждениях «Индекс дружелюбия школ» для выявления организаций, где дети подвергаются буллингу.

© Unsplash

«Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна [Голикова – «СП»], оценить целесообразность введения Индекса дружелюбия школ. <…> На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы “группы риска” и, наоборот, – школы, носители лучших практик», - говорится в обращении парламентария.

Видео дня

Анна Скрозникова предлагает проводить через государственные информационные системы «Госуслуги» или «Моя школа» ежегодные анонимные опросы среди ребят, подвергаются ли они издевательствам. По мнению парламентария, на основе этого можно будет сравнить, в каких школах детей травят, а в каких они чувствуют себя в безопасности.

В беседе со «Свободной Прессой» психолог, основатель Центра стратегического коучинга и психотерапии Дамиан Синайский признал, что буллинг сегодня, действительно, является одной из острейших проблем в образоваьтельных учреждениях.

- Только по не официальной статистике, - к сожалению, возможно использовать лишь ее, - 52 процента опрошенных школьников, - а это, между прочим, каждый второй ученик с 10 до 18 лет, - подвергались и продолжают подвергаться травле своими сверстниками. Здесь и психологическая, и физическая агрессия. А если сюда добавить детские дома и насилие в семьях, то цифру запросто можно удвоить.

Причем, причины буллинга самые разные - от внешнего вида до принадлежности к какой-то определенной национальности. К примеру, моего сына пытались травить в школе за то, что он сильно похож на еврея.

Под влиянием подобного давления, многие подростки «ломаются», становятся трусливыми, угодничают, страдают, совершают суициды. Следовательно, во взрослую жизнь они выходят сломленными, озлобленными, циничными, мстительными. Кстати, в мировом кинематографе более чем достаточно сюжетов на эту тему,

- Анкетирование даст приблизительную картину ситуации насилия в конкретной школе. Но ведь в школе-то о этом и так прекрасно знают. По крайне мере, обязаны знать. На мой взгляд, это, примерно, то же самое, как если бы еще лет 15-20 назад в казармах решили бы проводить анкетирование по поводу «дедовщины». То есть, по сути, это ничего нового не даст, потому, что об этой национальной беде и так все знают.

Как понимаю, для «Новых людей» это хороший пиар, - ну, хоть что-то. Однако, корней проблемы анкетирование о том, что и так всем известно, решить не сможет. Необходима серьезная стратегическая программа по искоренению уродливого и мерзкого монстра по имени «буллинг».

На мой взгляд, позиция Анны Скрозниковой и излишне наивна, и излишне инфантильна. Но она хотя бы заявила о данной проблеме.

Возможно, если парламентарий будет по настоящему копать, организует и заставит Минобразования принять конкретные меры, что-то изменится. Ведь в свое время глава Минобороны Сергей Шойгу искоренил «дедовщину», которая была неистребимой в течении десятилетий. Главное - чтобы было желание и воля.

Сколько подростков в таком случае Анна спасет от унижений, от потери достоинства, от суицидальных мыслей и суицидов! Да на нее многие дети и родители молиться будут.