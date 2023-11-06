В каком возрасте лучше рожать первого ребенка

Согласно статистике, чаще всего россиянки рождают первенцев в 24 — 25 лет, при этом возраст 25 лет они считают лучшим для первой беременности. Но что об этом говорит наука? О том, когда лучше запланировать первого ребенка, — в материале "Рамблер".

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Лучшее время для беременности — это время, когда женщина готова к ней физически, эмоционально, психически и финансово, а это варьируется от человека к человеку.

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Необходимо учитывать очень многое. Если вы моложе, то, скорее всего, у вас будет меньше денег и ресурсов, чтобы позаботиться о ребенке, чем если бы вы были старше и продвинулись в карьере. И, конечно, есть еще биологические и физические ограничения, о которых слишком часто вспоминают те, кто хочет иметь детей.

Существует ли идеальный возраст для рождения первенца?

Большинство людей возрастом чуть за 20 очень фертильны: вероятность забеременеть в течение года составляет около 85%. Однако финансы все еще могут создавать трудности, поскольку многие люди в возрасте 20 лет выплачивают студенческие кредиты, зарабатывают меньше и откладывают мало денег в сбережения, если вообще их откладывают.

У женщин после 35 лет снижается способность к зачатию, увеличиваются риски, связанные с вынашиванием беременности, а так же уже может иметься пул дополнительных соматических заболеваний, с другой стороны, учитывая социально-экономические тенденции, вполне оправданно готовиться стать родителем при хорошей финансовой подушке, которая в 20 лет есть не у всех, отмечает акушер-гинеколог Клиники Фомина Вера Мокийчук.

Если говорить только о медицинской стороне вопроса, то, как наименее рискованный возраст матери для вынашивания ребенка, определяется возраст 20 — 30 лет. Также обсуждается диапазон 26 — 30 лет как возраст с самым низким риском развития эмбриональной анеуплоидии (нарушение кариотипа эмбриона). Вера Мокийчук Акушер-гинеколог "Клиники Фомина"

Мокийчук отмечает, что возраст для рождения ребенка должна определить женщина самостоятельно. С этим согласна и член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог Марина Черникова.

Она утверждает, что возраст рождения первого ребенка иногда смещается вплоть до 45 лет, а гораздо чаще сейчас женщины идут на рождение ребенка после 30. К 30 годам уже есть определенная карьера, социальные связи, понимание собственных желаний, поэтому с психологической точки зрения возраст от 30 до 38 лет действительно хорош для рождения детей. Женщина уже вложилась в собственное развитие, пожила в свое удовольствие, построила отношения и четко понимает, что она действительно хочет ребенка, принимая осознанное решение. И она будет вкладываться в этот процесс.

Какие последствия у ранних и поздних родов?

Как подростковая беременность, так и беременность в позднем репродуктивном периоде имеет ряд факторов риска. Во многом они перекликаются. Однако в медицинском сообществе большее внимание уделяется все же позднему репродуктивному возрасту, так как родов в подростковом возрасте меньшинство (по данным Росстата, в 2021 году 13,5/1000 родов в возрасте 15 — 19 лет и 50,2/1000 родов в возрасте 35 — 49 лет).

Мокийчук отмечает, что беременность в подростковом возрасте может привести к преэклампсии, преждевременным родам, низкой массе тела у младенца, мертворождению, младенческой смерти, чувству социальной изоляции, отсрочке образования и постнатальной депрессии матери.

Как правило, к 40 годам жизнь женщины уже сложилась, становится сложнее решаться на изменения. Есть увлечения, путешествия, спорт, хобби — и от этого сложно отказываться. Тогда решение родить ребенка воспринимается как то, что может ограничить эти удовольствия. Здесь может понадобиться помощь психотерапевта, с участием которого женщина будет справляться с этими страхами. Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Какой промежуток должен быть между первым и вторым ребенком?

Интервал между беременностями менее 6 месяцев чаще всего ассоциируется с неблагоприятными исходами. Длительным интервалом принято считать промежуток более 60 месяцев, то есть 5 лет, говорит Мокийчук.

Всемирная организация здравоохранения и Агентство США по международному развитию определяют наиболее благоприятный диапазон так: более 2 и менее 5 лет. Это же касается и женщин, перенесших кесарево сечение. Вера Мокийчук Акушер-гинеколог "Клиники Фомина"

Рекомендация ВОЗ о двухлетнем интервале от рождения до зачатия согласуется с рекомендацией Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) о двухлетнем грудном вскармливании.

Если же речь о позднем репродуктивном возрасте (35+), то разумным является подход сократить этот интервал до 12 месяцев, поскольку он уравновешивает возрастающий риск бесплодия и осложнений беременности.

Первые три года жизни — ключевые для дальнейшего развития, это фундамент, на котором далее строится вся психика, комментирует Черникова. Поэтому в идеале, чтобы в эти три года родители вкладывали 100% внимания в ребенка, а малышу не приходилось делить его с сиблингом.

Если же у ребенка в возрасте 3 — 4 года рождается брат или сестра, то еще не столь велика разница в возрасте и есть шанс, что между детьми выстроятся дружеские взаимоотношения. Поэтому я считаю, что оптимальный период рождения второго ребенка от 3 до 6 лет. Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог