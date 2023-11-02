Врач рассказала о профилактике близорукости у ребенка
Основная профилактика развития близорукости у ребенка – это соблюдение режима зрительной работы с самого раннего возраста. Об этом в статье «Газеты.Ru» про миопию у детей рассказала Ольга Жукова, главный детский офтальмолог Приволжского федерального округа, доктор медицинских наук.
«Сейчас приобщаются к девайсам очень рано: я часто вижу детей в возрасте около года, которые еще не умеют разговаривать, но уже играют на планшетах. Для детских глаз это просто катастрофа», – сообщила Ольга Жукова.
Также детский офтальмолог предупредила о вреде раннего обучения чтению и письму.
«Детей начинают учить этому за год до первого класса (с пяти-шести лет), что негативно сказывается на их глазах. Если начинать учить грамоте в раннем возрасте, это нужно делать не на бумаге, не по книгам, а с помощью крупной магнитной азбуки или кубиков. Позже важно следить за полиграфией: книги должны быть изданы на хорошей бумаге, с четкой печатью, с крупным размером букв», – объяснила доктор медицинских наук.
Чтобы снизить вероятность развития миопии, врач порекомендовала соблюдать режим зрительной нагрузки.
«Нельзя читать лежа, особенно на боку, потому что в этом случае расстояние от книги до каждого глаза в отдельности разное – один глаз получает нагрузку в большей степени. Может начать развиваться близорукость, причем асимметрично в разных глазах. Не рекомендуется приближать объект к глазам, что часто происходит при работе с телефонами и планшетами. Когда ребенок увлекается игрой на компьютере, он не замечает времени – может просидеть так несколько часов в день. А это уже однозначная перегрузка – тогда риск получить близорукость возникает даже у детей, не имеющих наследственной предрасположенности», – рассказала Ольга Жукова.
По мнению детского офтальмолога, сидеть на последней парте может быть полезным для зрения – когда ребенок смотрит сначала в тетрадь, а потом переводит глаза вдаль на доску, тренируется аккомодация, а это полезная гимнастика для глаз.