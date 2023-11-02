Врач рассказала о профилактике близорукости у ребенка

«Нельзя читать лежа, особенно на боку, потому что в этом случае расстояние от книги до каждого глаза в отдельности разное – один глаз получает нагрузку в большей степени. Может начать развиваться близорукость, причем асимметрично в разных глазах. Не рекомендуется приближать объект к глазам, что часто происходит при работе с телефонами и планшетами. Когда ребенок увлекается игрой на компьютере, он не замечает времени – может просидеть так несколько часов в день. А это уже однозначная перегрузка – тогда риск получить близорукость возникает даже у детей, не имеющих наследственной предрасположенности», – рассказала Ольга Жукова.