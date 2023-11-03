Сможет ли искусственный интеллект справиться с проверкой домашних работ

Искусственный интеллект (ИИ) сможет справиться с проверкой домашних заданий учеников и стать помощником для учителей и преподавателей. Таким мнением в беседе с «Парламентской газетой» поделилась член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

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Однако она уверена, что нейросеть не заменит учителя полноценно.

«Мы все почти уже перешли на безбумажный документооборот. Эти тенденции нашего времени уже никого не удивляют. А сервис «Цифровой помощник учителя» лишь облегчит труд педагога», — сказала Тутова.

Кроме того, новый формат может быть эффективен для образовательного процесса, потому что скорее всего заинтересует школьников и станет для них как «квест или компьютерная игрушка».

При этом первый зампред профильного комитета Госдумы Яна Лантратова считает, что российских учителей стоит разгружать не от проверки домашних заданий, а от ненужной бюрократизации.

«Проверка домашних заданий — одно из важнейших направлений работы с детьми, с классом. К каждому ученику нужно найти свой подход, при оценке знаний брать во внимание его особенности», — отметила парламентарий.

27 октября замглавы Минцифры России Олег Качанов сообщал, что в школах по всей стране готовится запуск системы с автоматической проверкой домашних заданий. Ее внедрением власти также хотят повысить «уровень предъявляемых к качеству образования требований», а поднять его надеются за счет введения «типового решения».