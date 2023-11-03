Для российских школ запустили уникальную новинку

«Сферум» запускает бесплатную электронную «Библиотеку практик», чтобы помочь учителям в России разнообразить уроки с помощью цифровых инструментов. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

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Полезные механики для проведения интерактивных квестов, примеры домашних заданий, онлайн-мероприятие «Своя игра» и другие идеи смогут найти учителя-предметники, классные руководители и педагоги дополнительного образования.

На старте в библиотеке доступно более 20 рекомендаций об эффективном и органичном использовании учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере» для решения образовательных задач. Далее она будет пополняться новыми идеями педагогов со всей России.

Авторами «Библиотеки практик» стали более двух десятков учителей из разных регионов страны — победители и участники олимпиады «Лица Сферума». Для того чтобы присоединиться к наполнению библиотеки, нужно заполнить анкету.