Психолог заявил, что из-за гиперактивности у ребенка могут быть трудности в учебе

Руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко рассказала, что у ребёнка с гиперактивностью могут возникнуть сложности с обучением.

© unsplash.com

«Гиперактивность» — один из диагнозов, который входит в комплекс симптомов СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

У таких детей отсутствует контроль поведения даже в тех случаях, когда это необходимо. Они нуждаются в контроле со стороны взрослых.

Тимофеенко отметила, что в этом случае нужно понимание со стороны родителей и педагога. Важно выстроить правильный режим для такого ребёнка, а в семье ему необходима поддержка близких.

«Такие дети обладают большей утомляемостью, а их эмоциональное состояние напрямую влияет на концентрацию и их способность получать информацию, обрабатывать её и запоминать», — добавила она.