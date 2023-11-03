Заслуженный врач РФ Мария Ревнова объяснила, как защитить ребенка от болезней в межсезонье.

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Осенью по всей России стартует отопительный сезон. В этот период врач посоветовала использовать дома увлажнитель воздуха. Для детей также будет полезно устройство, которое очищает воздух.

Чаще всего дети подхватывают вирусы в детском саду. Ревнова напомнила, что больного ребенка в детский сад водить нельзя. Если заболевший простудой ребенок страдает от хронических заболеваний, то необходимо сразу вызвать домой врача. Если у малыша нет хронических заболеваний и высокой температуры, то можно несколько дней понаблюдать за его состоянием, промывать нос.

Чтобы защитить ребенка от заболеваний в простудный сезон, стоит применять мягкое закаливание. Можно подготовить ванночку с теплой водой, куда ребенок на минуту опустит ноги по щиколотку. Сначала температура воды может быть 37 градусов, со временем ее необходимо снижать на несколько градусов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

До этого подмосковные врачи рассказали родителям, при каких симптомах ОРВИ у детей нужно срочно вызвать врача. По словам специалистов, обратиться к врачу в ближайшие сутки необходимо, если температура выше 38 градусов держится более трех дней и повышается повторно после периода нормализации, передает РИАМО.