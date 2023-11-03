Психолог поддержала идею ввести «Индекс дружелюбия» в школах

«Это очень хорошая идея, потому что действительно проблема буллинга всегда была и остается очень резонансной и острой, причем не только в России, но и во всем мире. Поэтому любые инициативы, да вообще возможность хоть как-то это регулировать, приветствуется», — сказала Васильева.