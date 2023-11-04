Нужно ли детям учить китайский язык

В России выросли продажи учебников по китайскому и корейскому языкам, сообщили в объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед». Какие иностранные языки стали самыми популярными в России в 2023 году, какие языки учат в российских вузах?

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Почему упала популярность английского

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В крупнейшей российской книжной сети «Читай город — Буквоед» сообщили, что продажи учебников по восточным языкам выросли в 2023 году. Быстрее всего набирает популярность корейский: было продано на 9% больше учебников, чем за январь-июнь 2022 года (рост в денежном выражении составил 18%). Было продано на 4% больше пособий по китайскому языку (рост доходов на 11%), а также на 1% больше учебников турецкого (рост доходов на 9%).

Значительно упал спрос на учебники по европейским языкам: на треть сократились продажи учебников по английскому, на 29% по немецкому, на 27% по итальянскому, на 24% по французскому. Однако на 14% сократились продажи учебников и по японскому. В общем рейтинге он остается на шестом месте, опередив по популярности французский.

РБК со ссылкой на компанию АСТ отмечает, что изменения интересов покупателей не связаны с политической обстановкой, а происходят в рамках общего тренда.

В издательстве «Просвещение» фиксируют рост в английском сегменте и «незначительное падение» — в немецком и французском. Продажи литературы по восточным языкам, а также по китайскому и корейскому, выросли, отмечает компания.

Спрос на английский поддерживается его распространенностью в мире и его использованием в качестве «языка международного и делового общения, науки и современных технологий», отметили в АСТ.

«Коммерсант» сообщал об интересе россиян к изучению китайского и турецкого языков, который можно объяснить карьерными целями. Корейский учат подростки, увлеченные южнокорейской культурой, которые хотят смотреть сериалы без перевода. Источники издания подтвердили, что на курсы китайского активно ведут детей уже в возрасте 3-4 лет.

Какие языки учат в российских вузах

В 2023 году руководство Московского физико-технического института (МФТИ) сообщило об инициативе сделать китайским обязательным для изучения в вузе. Изначально предложение столкнулось со сложностями, однако в начале октября пресс-служба вуза сообщила, что китайский язык стал обязательным для изучения для всех студентов, которые владеют английским на уровне не ниже C1. Как сообщает официальный сайт университета, на изучение языка выделен один год по четыре аудиторных часа в неделю.

Также в 2023 году на форуме «Россия — Африка» президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу создать в африканских странах филиалы российских вузов и школы с изучением русского языка. Помощник президента Андрей Фурсенко назвал перспективной идею ввести изучение африканских языков в школах. Их предлагали ввести в четырех школах Москвы. В трех вводятся уроки суахили, языка, на котором говорят в Танзании, Кении и Уганде в Восточной Африке. Общее число говорящих на нем превышает 200 млн человек. В одной школе появится изучение амхарского — языка Эфиопии, на котором говорят около 60 млн человек. Заммэра Москвы Анастасия Ракова в конце мая заявила, что многие столичные школы проявили интерес к африканским языкам, однако на общегородском уровне их изучение в школах не планируется.

Учить ли детям китайский

Многие родители уже настраивают детей на изучение восточных языков, заявил научный сотрудник отдела языков Восточной и Юго-Восточной Азии Института языкознания РАН, кандидат филологических наук Николай Воропаев в беседе с NEWS.ru.

«Многие родители, даже не спрашивая детей, ориентируют на китайский язык. Это и стимулирует спрос: родители покупают пособия для детей, сами школьники покупают. Издательств много, вариантов пособий, разного качества, но это очень хорошо. В СССР, в 90-е все было только про английский язык, про всякие аспекты английского: для спецшкол издавали учебники по физике, химии на английском языке, древний английский, грамматика. А по китайскому даже словарь нельзя было купить в конце 80-х, начале 90-х. Об учебниках и речи не было», — вспомнил Воропаев.

По его словам, Россия переживает общий подъем интереса к Востоку, не только к Китаю.

«Сейчас развивается и Камбоджа, и Вьетнам, и Таиланд», — отметил переводчик.

Почему китайский сложный

По словам Воропаева, сложность китайского связана с количеством иероглифов и способом организации языка.

«Каждое понятие обозначается своим иероглифом. В русском языке 33 буквы, в английском 26, но мы любое понятие можем этими буквами написать. На буквы „ы“ есть слова, пять подряд согласных букв можем записать. Но в китайском иероглифами так сделать нельзя, так как весь смысл исказится. Письменной китайской цивилизации около 2000 лет, хотя они говорят, что китайская цивилизация насчитывает 5000 лет. И каждому понятию на протяжении двух тысяч лет, если каждое понятие обозначать иероглифом, то накопится свыше 80 тысяч иероглифов. И то до конца не все в словари включены», — отметил он.

Для обычной жизни хватит трех-четырех тысяч иероглифов, заявил Воропаев.

«Самое сложное — научиться формировать лексические единицы в потоке речи, как правильно выбрать иероглиф, когда нужно выбрать один, когда два. Это правило китайской речи. Это очень важно для разговорной речи, для понимания на слух», — заявил специалист.

Чем отличается китайский от японского

Как отметил Воропаев, звуки в японском языке похожи на русские.