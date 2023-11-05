Почему письма Деду Морозу – плохой вариант: мнение психолога

Что подарить детям в самый сказочный и долгожданный для них праздник – Новый год – головная боль родителей.

© unsplash.com

Как выбрать подарок, который точно понравится ребенку, и какие ошибки совершают мамы и папы – читайте в материале «ФедералПресс».

Видео дня

Почему письма Деду Морозу – это вредно

Родители часто используют проверенный трюк – письма Деду Морозу, чтобы узнать наверняка, какой подарок на Новый год хочет получить ребенок. «Вредная штука. Это влияет на отношения в семье», – заявила «ФедералПресс» психолог, гештальт-терапевт, руководитель психологического центра «Феникс» в Кургане Татьяна Федосимова.

По ее мнению, это в конечном итоге приводит либо к обесцениванию родителей, потому что Дед Мороз крутой, а они не могут ничего нормального купить, либо к разочарованию и потере веры в чудеса. Иллюзия того, что Дед Мороз может подарить все, крутая, но она нечестная по отношению к родителям – они проигравшие.

«В моем детстве мы верили в Деда Мороза просто так, без всяких писем, просто знали, что какой-то подарок он под елочку обязательно принесет. И мы радовались самому факту чуда, а не тому, что он приносит. Даже конфеты под елочкой были чудом», – делится психолог.

Дед Мороз должен присутствовать в жизни ребенка как чудо, считает эксперт. Но самые хорошие подарки лучше дарить родителям, тогда ребенок начинает это ценить и уважать.

Как выбрать подарок

При выборе подарка обязательно нужно знать интересы, вкусы и предпочтения своих детей: какие мультики любят, какими игрушками интересуются, какие у них любимые мультяшные персонажи.

Дарить ребенку развивающие книги и игрушки психолог не советует. По сути, родители покупают себе педагогический инструмент в надежде, что он сыну или дочке понравится. «Если вы ребенку дарите интересную книгу, а он ими не интересуется, то, извините, родители, вы тут немножко лукавите», – отмечает психолог.

Дети старше 12 лет прекрасно понимают, какие доходы у родителей и уровень жизни семьи. Правда, они точно заметят, что на них сэкономили. Маленьким детям не важна цена, китайская безделушка им может понравиться больше, чем дорогая игрушка.

«Подарки – форма проявления родительской любви. В идеале ребенок должен знать, что его любят, он нужен и для него обязательно постараются сделать все возможное. И он в этом даже не сомневается», – считает Татьяна.

Поэтому очень важно спросить у ребенка напрямую не только что бы он хотел получить на Новый год, но и как бы хотел отпраздновать. И важен не сам подарок, а как ваше чадо на него отреагирует.

«Родителям не следует этот момент упускать. Если он радуется, то разделить с ним эту радость, огорчился – разделить с ним это чувство и узнать, что не так. Если ребенок безразличен к подарку, то тоже важно с ним поговорить, акцентировать внимание на том, что родители старались», – считает Татьяна.

Тут возникает вопрос: умеют ли ваши дети быть благодарными. Это очень важное свойство человека, оно сильно влияет на качество жизни. Люди, которые искренне благодарят даже за любую мелочь, гораздо счастливее, потому что фокусируются на хорошем. Поэтому очень важно научить ребенка быть благодарным, тогда он будет уметь ценить усилия и желание порадовать. Если вы видите, что сын или дочь принимает подарки как само собой разумеющееся, то над этим нужно поработать.

Надо ли привлекать детей к благотворительным акциям

Детям полезно участвовать в новогодних и рождественских благотворительных акциях, учиться помогать другим.

«Ребенок развивается в плане эмоционального интеллекта и коммуникации. Он становится более сочувствующим, радушным и приветливым. Это полезно для любого ребенка», – считает Татьяна.

Однако психолог предупреждает, что нужно обязательно смотреть на то, как ребенок реагирует на такие мероприятия. Если ему нравится чувствовать себя нужным и он с радостью бежит на эти акции, то в этом нет ничего страшного. Если он потом приходит домой и плачет, ему всех жалко, то встает вопрос: надо ли это делать. И тут может возникнуть более глубокая проблема.

«Если он увидит, что ему повезло, а другим нет, то может начать чувствовать себя виноватым. Из чувства вины начнет многое делать для других, чтобы как-то его искупить. Но он никогда его не искупит, потому что это неправильно распределенная ответственность в его душе, и она будет работать не на него», – считает психолог.