Врач-педиатр рассказала, какие добавки необходимо принимать детям

Она отмечает, что при наличии полноценного питания, дополнительные добавки детям, как правило, не нужны, но существуют определённые обстоятельства, когда они могут быть рекомендованы. К примеру, для детей, живущих в зонах с ограниченным количеством солнечного света, она советует витамин D для поддержки здорового роста костной системы. В местностях, где вода не обогащена фтором, она предлагает использовать добавки с фтором для предотвращения заболеваний зубов.