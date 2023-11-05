Врач-педиатр рассказала, какие добавки необходимо принимать детям
Доктор Уитни Касарес, врач-педиатр с большим опытом и авторитетный автор, предложила своё видение о добавках в рацион детей, передаёт boda.
Она отмечает, что при наличии полноценного питания, дополнительные добавки детям, как правило, не нужны, но существуют определённые обстоятельства, когда они могут быть рекомендованы. К примеру, для детей, живущих в зонах с ограниченным количеством солнечного света, она советует витамин D для поддержки здорового роста костной системы. В местностях, где вода не обогащена фтором, она предлагает использовать добавки с фтором для предотвращения заболеваний зубов.
При использовании антибиотиков Касарес рекомендует пробиотики для поддержания кишечной микрофлоры и в отдельных случаях, таких как наличие у детей аутизма или обсессивно-компульсивного расстройства, может посоветовать мелатонин для улучшения сна, с акцентом на необходимость бережного применения.
Доктор подчёркивает важность предварительной консультации с педиатром перед началом использования любых дополнений к диете ребёнка.