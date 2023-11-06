Что подарить подростку на Новый год 2024

Подростковый возраст — непростой период между детством и зрелостью. Зачастую в это время старые увлечения отступают на второй план, формируются новые интересы и мировоззрение. Кроме того, для ребенка становится особенно важно быть принятым в коллективе сверстников. Все это отражается и на том, что бы он хотел видеть в качестве подарка.

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Именно поэтому при подготовке новогоднего сюрприза для подростка так важно знать, что в тренде у юного поколения, не забывая и о том, что презент все же должен быть полезным.

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Что именно можно подарить на Новый год ребенку в этом возрасте? Рассказывает «Лента.ру».

Техника и гаджеты

Большинство подростков не представляют свою жизнь без гаджетов и электронных девайсов. Они буквально рождаются с телефоном в руках, а в мире техники чувствуют себя как рыба в воде. Поэтому, конечно, подарок из этой категории станет беспроигрышным вариантом. И вот что именно можно рассмотреть в качестве презента.

Наушники и Bluetooth-колонки. Подростки часто слушают музыку: как в одиночестве, так и в компании. Это помогает им поддерживать нужный настрой, а иногда и позволяет сбежать от проблем.

Смартфоны. Не самый дешевый вариант, но точно один из самых желанных подарков для каждого подростка. Ведь все, что ему нужно — поддерживать связь с друзьями в социальных сетях, выкладывать ролики, фотографироваться и готовиться к учебе — можно делать с помощью одного этого гаджета.

Игровые приставки и видеоигры. Считается, что это отличный подарок на Новый год мальчику. Однако сейчас создается немало игр и для девочек. И не все они способствуют «деградации молодого поколения», как принято думать. Некоторые, наоборот, нацелены на развитие и обучение.

Гаджеты для спорта и фитнеса. Здоровый образ жизни — тренд последнего времени. Многие подростки стараются придерживаться его и занимаются спортом. Фитнес-браслет или умные часы могут стать отличным подспорьем в этом деле.

Книги и образовательные материалы

Конфликт отцов и детей никто не отменял. И зачастую старшее поколение обвиняет младшее в необразованности и отсутствии стремления к знаниям. Однако по факту дела обстоят иначе. Многие школьники и сейчас с удовольствием осваивают новые навыки. Просто они, как правило, предпочитают несколько иные формы обучения. При желании поддержать подростка в развитии эрудиции можно, обратив внимание на следующие варианты подарков.

Литература по интересам. Не все дети любят произведения, которые проходят в школе на литературе, это правда. Но это не значит, что они вовсе не хотят читать. Важно узнать, что предпочитает подросток — может быть, детективы или фэнтези? — и дать ему возможность наслаждаться любимым чтивом. Интерес к книгам рано или поздно приведет ребенка и к азам классической литературы.

Научно-популярные книги. Научпоп в последнее время активно развивается. Издаются книги, которые простым языком рассказывают о важных с точки зрения образования вещах и прививают любовь к науке. Например, подарком могут стать книги «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харари и «Мозг всемогущий» Кайи Норденген.

Книги для саморазвития и личностного роста. Юное поколение довольно осознанное, и, судя по соцсетям, психологические знания у его представителей очень востребованы. Так что многие подростки будут рады таким бестселлерам, как «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, «К себе нежно» Ольги Примаченко и «Умение говорить "нет"» Петры Кунце. Только удостоверьтесь, что получатель их еще не читал. Подписки на журналы и онлайн-курсы. Главное — убедиться, что этот подарок соответствует интересам подростка. В противном случае он может им никогда и не воспользоваться.

Фан-товары и предметы интерьера

Подростки пытаются определиться со своим местом в этом мире, им важно увидеть новые авторитеты и опереться на них. В этом процессе они зачастую становятся поклонниками различных музыкантов, фильмов и фэнтези-вселенных. В этом нет ничего страшного, напротив, если взрослые поддержат их в подобных увлечениях, то шансы на сохранение доверительных отношений значительно повышаются (а это в подростковом возрасте действительно важно). Вот что можно выбрать из фан-товаров.

Атрибутика фильмов, сериалов, мультфильмов и книг. Например, это может быть палочка Гарри Поттера, кольцо Всевластия из «Властелина колец» или дневник из «Гравити Фолз». Также на Новый год можно подарить и мягкую игрушку в стиле любимого произведения. Интернет-магазины пестрят разнообразием фан-товаров различных литературных и киновселенных. Так что достаточно узнать, от чего именно фанатеет получатель, и ошибиться с подарком будет сложно.

Фигурки и коллекционные предметы. Они могут относиться как к вымышленным произведениям кинематографа и литературы, так и к вполне живым людям. Многие подростки, к примеру, любят корейскую музыку — мерч одной из любимых кей-поп групп или фигурки ее участников могут стать отличным подарком.

Особо важным для детей в этом возрасте становится их личное пространство. Так что презент, который поможет сделать их комнату еще более уютной и симпатичной, точно придется по душе. Вот несколько вариантов для украшения интерьера в спальне тинейджера.

Оригинальные светильники. Можно найти светильник в форме луны или любимого животного подростка. Хорошим вариантом станет и кольцевая лампа — как правило, у нее несколько вариантов подсветки, а самое главное — ее можно использовать для съемки фото и видеоконтента в социальных сетях.

Настенные часы. Они бывают разной формы и с разными принтами. Из всего многообразия точно можно найти то, что порадует получателя. Этот подарок хорош тем, что он не только красив, но и полезен.

Эксклюзивные подарки для хобби и занятий

Как выбрать подарок ребенку на Новый год? Самое простое — вспомнить о его интересах. Подросткам очень важно иметь занятие по душе. И они точно оценят, если взрослые заметят их хобби и сделают подарок, поощряющий их. Если же у ребенка еще нет любимого увлечения, то такой презент может стать стимулом для начала новой деятельности. Итак, можно рассмотреть следующие варианты.

Материалы для творчества и рукоделия. Выбор велик: бисероплетение, вязание, вышивание, рисование (подойдет и обычная картина по номерам, и магнитная доска), декупаж. Будь то давно знакомое занятие или совершенно новое, оно принесет подростку много положительных эмоций. Особенно если он действительно склонен к творчеству.

Музыкальные инструменты. Как минимум, можно начать с небольшой гавайской гитары, которая называется укулеле. Она не стоит дорого, занимает мало места и при этом отлично справляется со своим назначением.

Доски для скейтбординга, ролики или велосипед. Все это пользуется популярностью у подростков. Кроме того, такой подарок будет способствовать тому, чтобы ребенок как можно чаще бывал на свежем воздухе.

Одежда и аксессуары

Выглядеть стильно и привлекать внимание сверстников необходимо многим подросткам. Это стабилизирует их самооценку, позволяет почувствовать себя «своим» в коллективе. Кроме того, с помощью одежды и аксессуаров подростки могут выражать себя — свой характер, эмоциональное состояние и отношение к миру. Тем не менее при выборе такого подарка стоит быть аккуратными и хорошо изучить вкусы получателя. Иначе можно поставить его в неловкую ситуацию и даже расстроить. Из этой категории стоит обратить внимание на следующее.

Качественная и модная одежда. Подростку важно показывать окружающим, что он не отстает от моды. Одежда, которую носят блогеры и инфлюэнсеры, точно порадует и мальчиков, и девочек.

Оригинальные и яркие аксессуары. Молодые люди в последнее время не боятся выделяться из толпы, — наоборот, они всячески пытаются привлечь к себе внимание. Яркие украшения в этом очень помогают.

Гаджеты для ухода за одеждой. Например, машинка для удаления катышков или отпариватель. Благодаря им подросток с малых лет будет учиться выглядеть с иголочки.

Опыт и впечатления

Многие подростки постоянно гонятся за новыми впечатлениями. Ведь они вступили в тот возраст, когда многое стало им куда более доступно, чем раньше. И чтобы интересы детей не обрели деструктивный вектор, нужно как можно чаще показывать им, что веселиться можно и с пользой. Например, с помощью таких подарков.

Билеты на концерты и культурные мероприятия. Это может быть как концерт любимого рок-исполнителя, так и органное выступление в филармонии. Все зависит от предпочтений подростка. Главное не забывать, что на многие события ребенку потребуется сопровождение взрослых.

Путешествия и экскурсии. Особенно этот подарок подойдет тем подросткам, у которых много друзей. Поездки в компании запомнятся на долгие годы.

Сертификаты на спортивные или творческие занятия. В большинстве городов сейчас постоянно проводятся различные мастер-классы: от обучения езде на лошадях до изготовления гончарных изделий. Возможно, такой подарок станет началом нового хобби подростка.

К слову, подарочный сертификат — это презент, который всегда спасает взрослых, не знающих, что подарить ребенку на Новый год. Ведь можно выбрать такой вариант сертификата, в котором будет несколько опций, и уже сам получатель сможет решить, какое мероприятие ему больше по душе.

Упаковка и презентация подарка

Крафтовая бумага. Если есть желание, можно подумать над оригинальной презентацией подарка. Ведь подарочный пакет — далеко не единственный способ упаковки. Так, например, можно использовать крафтовую бумагу. Сверху же презент можно украсить лентами, елочными ветками, сухоцветами, высушенными мандаринами или шишками. Кстати, на бумаге можно также оставить послание или разрисовать ее, например, снежинками. Плюс крафтовой бумаги в том, что она полностью разлагается. Современные подростки ценят экологичный подход, так что такая упаковка, скорее всего, придется им по нраву.

Обычная бумага. Вместе с тем из обычной бумаги тоже можно сделать подарочную упаковку — еще и в виде снеговика. Для этого достаточно обернуть подарок бумагой, а сверху приклеить на нее пуговки, нарисовать рот, нос и глаза. Завершить эту композицию поможет лента, которая станет заменой шарфику снеговика.

Свитер. Еще один интересный вариант новогодней упаковки — это самый настоящий свитер, который может, к слову, являться и частью подарка. Также в этой роли может выступить и вязаный носок. Шерстяные или вязаные вещи всегда добавляют уют и усиливают атмосферу праздника.

Для большего эффекта во время презентации подарка взрослые могут нарядиться в Деда Мороза и Снегурочку. Конечно, подростки уже не верят в сказочных волшебников, но такой сюрприз от родителей точно будет трогательным.