Врач посоветовал следить за состоянием здоровья ребенка осенью

«Сегодня сложно говорить о подготовке к осенне-зимнему периоду, потому что осень уже вошла в свои права. Так что изменить что-то кардинально в этом отношении вряд ли получится. Тем не менее, пока погода достаточно комфортная, тёплая, общие рекомендации такие: ребёнка нужно одевать по погоде, не стоит его сильно укутывать. Сейчас такой период, когда рекомендуется избегать потливости, потому что, например, возможный контраст температур может быть чреват резким переохлаждением, бронхитом, ангиной, заболеваниями мочевыводящих путей», — уточнил Тимаков.