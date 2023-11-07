Что делать, если ребёнок плохо ест? «Ложечка за маму» не спасёт

Это одна из рекомендаций на случай, если ваш ребёнок плохо ест. Вообще, с детьми такое часто случается: в магазине малыш выпрашивает всё подряд, а за обеденным столом превращается во вредного нехочуху. Как на такое поведение реагировать родителям и что делать, чтобы ребёнок всё-таки ел, объяснила педиатр DocDeti Ксения Параничева.

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Почему ребёнок плохо ест

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Если ребёнок действительно ест очень мало продуктов, возможно, стоит проверить его на расстройство пищевого поведения, сказала Параничева. Особенно если у него есть расстройство аутистического спектра.

Однако чаще всего причина плохого аппетита у детей совсем не в них, а в том, что мы сами переняли неверное отношение к еде. То, как нас учили питаться в детстве собственные родители, часто не соответствует физиологическим особенностям и потребностям детей, подчеркнула педиатр.

Как правильно кормить детей

Если вас беспокоит, что ребёнок плохо ест, давить на него, ругать и тем более насильно запихивать в него еду со словами «ложечка за маму» — плохая идея.

Педиатр посоветовала в этом случае разделить ответственность:

взрослый отвечает за кормление в целом — что, где и когда ребёнок ест,

ребёнок отвечает за приём пищи: сколько есть и есть ли вообще.

Например: вы приготовили на обед суп, котлеты, гречку, нарезали овощи, поставили всё это на стол, налили воды. На этом ваши обязанности заканчиваются.

Дальше наступает зона ответственности ребёнка. Если он съел две ложки еды (в любой последовательности) и наелся — это его право, отметила педиатр. Также его право — попросить конфету, печенье или сок, но вы не обязаны это требование выполнять. Если ребёнок проголодается, он поест во время полдника.

Правила должны быть и в отношении сладкого: исключать его полностью не надо, но и питаться только конфетами — не вариант, подчеркнула детский врач.

Правила приёма пищи для детей и взрослых

Помимо разделения ответственности, педиатр в телеграм-канале DocDeti & DocMed посоветовала ввести ещё несколько правил приёма пищи:

садиться за стол все вместе,

организовать три основных приёма пищи и перекусы между ними,

дать ребёнку возможность знакомиться с едой так, как он может — оглядывать, нюхать, трогать, мять (моменты, когда он пытается таким образм вас разозлит не в счёт),

позволить ребёнку за общим столом самому выбирать блюда,

разрешить ребёнку съесть столько, сколько он захочет,

не использовать еду и сладости в качестве наказания или поощрения.

Пищевая неофобия: чем опасна излишняя избирательность в еде

Бывает так, что ребёнок наотрез отказывается пробовать какую-то еду. Даже не взяв её в рот, он уверен, что вы предлагаете гадость. Излишняя избирательность в еде — это проявление так называемой пищевой неофобии, рассказала детский эндокринолог Юлия Сидорова.

Избирательным аппетитом, по данным исследований, страдает до 60% детей. Существует теория, что так проявляется защитный механизм, который помогал нашим очень далёким предкам выживать, избегая отравления от употребления неизвестных растений.

Причины пищевой неофобии могут быть разными, но, прежде чем пытаться с ней бороться, надо понять, насколько она угрожает здоровью ребёнка. Тревожные сигналы: