Семьеведение в школах: нужны ли такие уроки

Не первый месяц обсуждаются темы введения уроков семьеведения в российских школах. Разрабатываются специальные методички для педагогов и планы тематических классных часов/"Разговоров о важном», поднимаются вопросы о том, кто должен вести такой урок или факультатив (классный руководитель, юрист, психолог или священник), как выстроить общение с детьми и, что немаловажно, их родителями, которые по-разному воспринимают попытки школы воспитывать их чадо.

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Профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов напоминает, что основы семейных отношений входили в советскую школьную программу 1960-80-х годов, а также были введены как часть курса по обществознанию в России с 2021 года. В ряде регионов нашей страны тематический курс уже читается на факультативной основе.

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«Здесь велико значение личности и авторитета педагога, его собственный жизненный путь и личный пример, который может входить в противоречие с читаемым предметом. Поэтому и эффект получался и сейчас получается разный: от абсолютно неприемлемого формального чтения сухим языком оторванных от реальной жизни учителя слов и до разговора по душам на поистине важнейшую тему», - объясняет профессор Цыганов.

По мнению эксперта, необходимость возвращения к практике воспитания в школе традиционных семейных ценностей подчеркивается нормами российской Конституции. Но к введению этого предмета важно подходить осмотрительно, по принципу «не навреди».

«У подростков все обострено. Фальшь они почувствуют сразу, что превратит занятия в бессмысленные и даже вредные, когда учитель не только не обладает авторитетом, но и является примером «как делать не надо».

Поэтому и решение о введении семьеведения должно приниматься в каждой школе индивидуально, с пониманием возможности должной организации учебного процесса, важности этой проблематики и учителями, и родителями, и учащимися», - подчеркивает собеседник издания «Вести Подмосковья».

Юрист с 14-летним стажем работы Светлана Богданова считает, что подобные уроки наравне с занятиями по финансовой грамотности должны быть включены в школьную программу. И обсуждаться на них должны не только вопросы повышения демографии и сокращения статистики разводов, но и нечто более приземленное.

«Для многих подростков становится новостью существование административной и уголовной ответственности за «шалости», которую могут понести как они сами, так и их родители. Аналогично и в семейных отношениях. Молодые люди после школы начинают взрослую, а часто и полностью самостоятельную жизнь. Однако зачастую они ничего не знают об институте брака, о правах и обязанностях мужа и жены в соответствии с законом. В будущем из-за низкого уровня правовой грамотности мы, юристы, будем заниматься не только чисто юридическими вопросами, но и «вытаскиванием» женщин и детей из условий домашнего насилия, нарушения их прав и свобод. Ещё больше проблем возникает с вопросами оформления документов на членов семьи, установления отцовства, взыскания алиментов, раздела огромного количества микрозаймов, кредитов…», - отмечает собеседница издания «Вести Подмосковья».

По словам юриста Богдановой, многие из вышеперечисленных проблем связаны с незнанием последствий, к которым приводят те или иные действия. Разъяснять такие вопросы важно со школьной скамьи, считает специалист. А вот с однозначным ответом на вопрос, кто должен проводить эти занятия, она затрудняется.

«Не думаю, что один человек, будь то психолог или другой профессионал, сможет всесторонне осветить необходимые темы. Вероятнее всего, уместно привлекать широкий круг специалистов, включая врачей, юристов, сотрудников полиции…», - подчеркивает Светлана Богданова.