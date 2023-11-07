5 ошибок в конфликтах «родитель – подросток»

Тема родителей и подростков всегда является горячей — сколько бы лет ни проходило и детей ни вырастало. Мы все когда-то были подростками и обижались на то, что родители нас не понимают. И вот, наступает этот прекрасный момент: наш ребёнок становится подростком, а мы… тем самым родителем, который его не понимает. Попробуем разобраться с медиатором Екатериной Елгаевой почему так происходит и какие основные ошибки возникают при решении конфликтов с подростками.

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Первое, и самое главное — гормоны имеют значение. Подростку действительно может быть тяжело эмоционально и физически переживать то, что с ним происходит. Он на самом деле может плохо контролировать себя не потому, что вредный, а потому что не справляется.

Второе: подростку необходимо отстоять себя, своё мнение, свою территорию. Это один из этапов сепарации, и он крайне необходим. Как он иначе станет взрослым человеком, который может управлять своей жизнью? Только через постепенный «обрыв» зависимости от мнения родителя, страха перед ним. Для подростка это тоже тяжелая задача — в первый раз примерять на себя взрослые отношения, роли, ответственность — пусть и частично. Он переживает это не через самые приятные эмоции, но именно они дают ему опору, чтобы взрастить в себе первые ростки взрослости.

Третье: для подростка в этот период важнее социум, чем родители. Это временно, но это необходимый пробный заплыв, чтобы понять, как функционирует общество, в котором ему потом жить самостоятельно.

Опираясь на эти три положения, давайте посмотрим на самые распространённые ошибки в конфликтах родителей с подростками.

Ошибка первая

Конфликтовать с подростком на «полном серьезе» — то есть действительно верить в то, что ребёнка вам сейчас необходимо победить, иначе случится что-то непоправимое. В этом случае создаётся интересная ловушка: с одной стороны, вы действительно ставите ребёнка вровень с собой (чего он и добивается), и ставки каждого из вас в конфликте становятся невероятно высоки.

Ему обязательно нужно победить (помним да, что это основная задача этого периода?), а вы можете всерьез спорить о том, о чем вы спорите — об одежде, друзьях, выборе ВУЗа, например. У вас просто разные задачи в этом конфликте. Подросток будет добиваться того, о чем номинально идёт спор — даже если ему это не надо (а вы как раз и думаете, что не надо).

При этом ваша «победа» не принесёт ни ему, ни вам ничего хорошего. Ребенок не смог реализовать свою основную задачу, и это для него серьёзный удар, который отразится на способности принимать собственные решения в будущем. А выполнить то, чего вы добились, он скорее всего не сможет, так как это будет не его решение: не будет ни мотивации, ни результата.

Ошибка вторая

Впадать в крайности по варианту «раз ты такой взрослый, то и делай все сам: зарабатывай, решай, убирай и т.п.» Когда подросток начинает отстаивать свои права, и, кажется, совсем забывает об обязанностях, у родителей нередко «заканчиваются нервы».

Взрослый отличается от ребёнка тем, что полностью несёт ответственность за свою жизнь, а впоследствии — ещё и за жизнь своих детей. Подросток — это такое переходное состояние, этап примерки на себя как новых прав, так и новых обязанностей. Образно говоря, у подростка вырастает новая «мышца» ответственности за свою жизнь, он пытается понять, как с ней обращаться, и с непривычки перегрузить ее очень легко, как самостоятельно, так и с помощью родителя. Подростку действительно нужно выделить свою новую зону ответственности и новые права на принятие каких-либо решений и смириться с тем, что многие вещи он будет выяснять на практике самостоятельно, даже если вы ему заранее говорили как надо, а он вас не послушал.

Бывают такие случаи, когда подростки берут на себя излишнюю ответственность за собственную жизнь. Они выглядят очень взрослыми и самостоятельными на радость родителям, но впоследствии их это очень сильно тормозит — излишние усилия сильно истощают, и в адаптации к уже по-настоящему взрослой жизни у них возникают большие трудности.

Ошибка третья

Противоположная крайность — жесткий контроль и условия: «сначала сделай как я говорю, а потом посмотрим, в чем тебе можно будет доверять». Тот же принцип, что во втором пункте: «мышцу ответственности» подростка нельзя не нагружать вообще, обязательно должны быть зоны ответственности, где он может принимать решения.

Ошибка четвёртая

Рассказывать подростку как надо, и как не надо, устраивая «воспитательные лекции». Все равно пропустит мимо ушей. Сейчас он уже все выясняет на практике, и все то, что усвоил от вас в предыдущие годы, начинает применять в реальной жизни.

Ведение диалога по каждой конкретной ситуации будет продуктивнее: можно выяснить отношение к ситуации, чувства ребёнка, намерения, обсудить варианты развития событий. В центре диалога — подросток, его намерения, его интересы и желания. Вы своими словами, формулировками можете «проводить» его через мыслительный процесс, рассматривать разные варианты развития событий, своими вопросами подсказывать сложные и мало предсказуемые ситуации. Главное, чтоб у него оставалась уверенность, что решение он принял сам — тогда и с его результатами он будет иметь дело самостоятельно (то есть в полной мере поймёт, что такое ответственность).

Ошибка пятая

Быть непоследовательным. Если родители каждый день требуют от подростка выполнения все новых и новых правил или, наоборот, старые правила разрешается выполнять только от случая к случаю, то подросток вполне логично вообще перестает прислушиваться к требованиям родителей.

Иногда в спорных ситуациях родители оказываются по «разные стороны баррикад». Например, мама склонна запрещать долго играть в компьютерные игры и устанавливает, в связи с этим строгие правила. А папа считает, что от игр большого вреда не будет и разрешает подростку проводить за компьютером столько времени, сколько он пожелает. В итоге подросток приходит к закономерному выводу, что мамины правила — всего лишь ненужная условность и учится манипулировать.