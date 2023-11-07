Названы плюсы и минусы приобретения домашнего питомца для ребенка

Дети часто просят родителей завести питомца - котенка, щенка, хомячка, попугайчика. Стоит ли идти на определенные неудобства и брать на себя ответственность за животное? О плюсах и минусах наличия домашних животных для детей "Российской газете" рассказал глава группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев.

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Какие плюсы от того, что ребенок "выпросил" домашнее животное?

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Игорь Пугачев: Домашние животные влияют на развитие ребенка и его благополучие. Все больше семей решают завести питомца, чтобы предоставить своим детям возможность научиться заботиться о других существах и развить такие важные навыки, как ответственность, умение заботиться о других.

Когда в доме появляется питомец, ребенок может принимать участие в его кормлении, выгуле, занимается уходом за ним и его местом, что, конечно, развивает ответственность и самоорганизацию.

Но есть и неочевидные положительные эффекты. Например, развиваются такие качества, как общительность и коммуникабельность. Если речь о собаке, во время прогулок ребенок встречает других людей с животными, и ему придется с ними общаться хотя бы потому, что питомец обратит внимание на "соседскую собаку".

Часто родители отказываются завести котенка или щенка, ссылаясь на возможность возникновения аллергии. Как наличие питомца влияет на здоровье ребенка?

Игорь Пугачев: Думаю, здесь больше плюсов, чем гипотетических минусов. Например, прогулки и игры со щенком - это однозначное повышение физической активности.

Вообще, любое взаимодействие с питомцем, будь то прогулка, или игры, или просто спокойное общение поднимает уровень гормона окситоцина, который понижает уровень гормона стресса - кортизола. Это полезно всем - и взрослым, и детям.

Что касается риска аллергии, врачи отмечают, что дети, которые буквально с младенчества росли бок о бок с собакой или кошкой, реже страдают от аллергии. С самого рождения они привыкают к шерсти и прочим продуктам жизнедеятельности животных, которые выступают в роли аллергенов. К тому же сейчас выведены гипоаллергенные породы кошек и собак.

А какие минусы? К чему готовиться? Что надо учесть?

Игорь Пугачев: Во-первых, очевидно, что любой питомец - это дополнительные расходы на еду, какую-то атрибутику (клетка, кормушка, подстилка, игрушки), а также ветеринарный уход. Во-вторых, надо понимать, что домашнее животное - это определенный "якорь" и ограничение полной свободы. Ведь взять с собой животное в путешествие можно далеко не всегда.

Но пользы от наличия домашнего животного все-таки больше.

В каком возрасте оптимально заводить домашнее животное для ребенка? Когда он уже достаточно подрос, чтобы проявить ответственность?

Игорь Пугачев: Все зависит от конкретной семьи и конкретного ребенка. Во-первых, действительно, ребенок должен быть достаточно зрелым и ответственным, чтобы понимать, что животному требуется забота, что нельзя просто поиграть со щенком полчасика и забыть о нем. Во-вторых, сами родители должны быть готовы поддерживать ребенка и помогать ему: обучать навыкам ухода, следить, по крайней мере, на первых порах, чтобы обязанности выполнялись.

Обычно нужные навыки развиваются к 8-9 годам, но, повторю, все индивидуально.

Как подготовиться к появлению питомца в доме?

Игорь Пугачев: Во-первых, необходимо сдать анализы на аллергены всем, кто проживает в квартире или доме. Так вы подстрахуетесь на случай возникновения аллергии. Будет печально, если ребенок привыкнет к новому другу, а у мамы или папы внезапно начнется аллергия.

Во-вторых, можно вместе с ребенком сходить в магазин и приобрести все необходимые предметы - мисочки для еды и воды, место для сна, подстилки и прочее. Так ребенок заранее поймет, что животное - не игрушка, и будет более ответственно относиться питомцу.

Что делать, если ребенок через какое-то время "остывает" и не выполняет обещания по заботе о своем животном?

Игорь Пугачев: Важно понимать, что ребенок имеет право на ошибку. Поэтому стоит заранее обсудить с ребенком последствия его действий. Объяснить, как изменится его жизнь, когда появится щенок или котенок, причем показать не только хорошие моменты.

Не вижу ничего плохо в том, чтобы зафиксировать договоренности с ребенком письменно, установить правила и расписание за уходом питомца, предусмотреть награды и наказания за выполнение или невыполнение взятых обязательств.