Психолог рассказала о тонкостях работы с детьми над домашними заданиями

Министерство просвещения России обновило рекомендации по организации домашней учебной работы. К примеру, нормативы изменились у первоклассников — для них выполнение домашних заданий не должно занимать больше часа, а у выпускников — больше 3,5 часа. Новые стандарты прокомментировала психолог Татьяна Гилева.

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Эксперт отметила, что родителям первоклассников стоит ориентироваться на цифру в один час. Но нужно помнить, что за это время деятельность ребенка должна переключаться. В этот час входит не только письменная работа, но и физическая разминка или счет на яблоках для развития визуального мышления. Не стоит перегружать младших школьников дополнительными занятиями с репетиторами.