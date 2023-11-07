Ортопед Семиченков: перед назначением ортопедических стелек для детей нужно провести немало исследований

Сегодня лечение деформации стоп с помощью назначения таких стелек чрезвычайно популярно — ведь это действительно эффективный инструмент, позволяющий существенно облегчить жизнь ребенку и взрослому. Но многие специалисты при помощи стелек пытаются решить все проблемы сразу, не определяя целесообразность их использования в конкретном случае. Какие методы диагностики позволяют объективно оценить состояние ног ребенка и необходимость покупки стелек? Рассказывает основатель медицинского центра «Кипарис» и сети оздоровительных центров «Кипарис+», ортопед и травматолог Павел Семиченков.

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Когда идти с ребенком к ортопеду

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В дошкольном и младшем школьном возрасте необходимо посещать ортопеда раз в два года. Это связано с тем, что кости ребенка растут очень быстро и такой процесс может привести к деформациям и патологиям строения стоп.

Кроме того, родителям малыша необходимо самим следить за походкой ребенка и в случае каких-либо сомнений в правильности постановки ног во время ходьбы или бега незамедлительно обращаться к специалисту.

Какие исследования нужны для назначения стелек

Для того чтобы назначать стельки, хирургу или врачу-ортопеду необходимо провести целый ряд диагностических мероприятий.

Первичный клинический осмотр. Специалист проводит осмотр ног ребёнка, обращая внимание на возможную асимметрию, форму стоп, положение пятки и пальцев, а также наличие выпуклостей или деформаций.

Рентгенография стопы. Она позволяет оценить состояние костей и суставов, а также определить углы вальгуса (деформации, при котором стопы приобретают Х-образную форму) и плоскостопия более точно.

Тест по отпечатку. В клинической практике для этого используется специальное оборудование, а именно цифровой плантограф. На его платформу ребенок встает босыми ногами, а затем датчики считывают статическое положения стоп. После анализа прибор демонстрирует, какая часть стопы полностью контактирует с поверхностью. Такая методика позволяет установить наличие и стадию плоскостопия. Диагностику проводят детям в возрасте старше трех лет, так как у малышей стопа полностью касается пола.

Измерение углов. С помощью гониометра или специальных измерительных инструментов определяются углы вальгуса (угол между осью стопы и осью голени) и углы плоскостопия (угол между осью стопы и горизонтальной линией).

Биомеханический анализ. С помощью компьютерных систем и динамометров проводятся исследования, которые позволяют оценить биомеханику движений стопы и ноги ребёнка при ходьбе или беге.

Клинические и функциональные тесты. Врач может предложить провести, например, тест на гиперпронацию (определение степени скручивания стопы внутрь) или тест на статическую стабильность с целью оценки функционального состояния стоп.

Комплексная оценка опорнодвигательной системы. Как показывает практика, причина деформации стоп и их вальгусного положения находится выше и кроется в зонах бедер и таза. Так, например, если у ребёнка наблюдается неестественный наклон таза вперёд, прогиб в пояснице, центр тяжести со временем тоже смещается вперед, что приводит к компенсаторной перегрузке отделов стоп и формирования вальгусной позиции. Поэтому оценивать необходимо всю опорнодвигательную систему комплексно, включая положение таза и позвоночника. При таких нарушениях назначение стелек не сможет устранить проблему — необходимо корректировать осанку.

Важно: диагностику вальгуса и плоскостопия у детей должен проводить квалифицированный специалист, в том числе педиатр, ортопед или педиатрический хирург. Он учтет все клинические данные и результаты исследований для постановки диагноза и определения оптимального лечения.

Как профилактировать проблемы со стопами у детей

Крайне полезно ходить босиком, так что при любой возможности позволяйте ребенку прогуливаться босыми ногами по самым разным поверхностям: паркету, асфальту, песку, траве и так далее. Это позволит сформировать правильный подъем свода стоп и натренировать мышцы.