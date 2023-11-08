Что делать если ребенка унижает учитель

Юрист Зоя Шкарупа из Новосибирска рассказала о мирном способе решить конфликт с учителем, если он унизил ребёнка в школе. Интервью у специалиста взял корреспондент издания «Сиб.фм».

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В Новосибирске зафиксировано увеличение случаев унижения детей в школах. Только в этом учебном году в СМИ было описано свыше пяти случаев оскорблений учеников со стороны педагогов, такие как называние детей даунами и угрозы публичного унижения перед всем классом. В одной из школ женщина организовала обыски мальчиков в туалете в поисках вейпов.

Юрист Зоя Шкарупа поделилась информацией о том, куда обращаться в случае унижения ребенка в учебном заведении.

Если унижения происходят систематически, то родителям рекомендуется сначала обратиться в дирекцию школы письменным заявлением с отметкой о принятии, предоставив подробное изложение ситуации и доказательства (фотографии, видео или аудиозаписи).

Шкарупа также предлагает воспользоваться услугами службы медиации, где учитель, ученик и его законный представитель, а также квалифицированный специалист-медиатор будут участвовать в примирительной процедуре. Отмечается, что результатом такой процедуры будет заключение, где стороны определят выходы из сложившейся ситуации и закрепят правила поведения.